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14 Kasım 2019 Perşembe 18:15:06 | Son Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 18:16:12

Kapalıçarşı'da altın günü artışla tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,48 artışla 271,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 442 lira, Cumhuriyet altını 1.811,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 271,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

      ÇARŞAMBA          PERŞEMBE    
          Alış    Satış      Alış     Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)         270,30    270,50      271,60    271,80
Cumhuriyet Ata Lira         1.782,00    1.803,00      1.790,00     1.811,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)         247,50    252,50      247,70     251,70
Lira (Tam) Ziynet         1.741,00    1.761,00      1.749,00     1.769,00
Yarım Ziynet         871,00    881,00      875,00     885,00
Çeyrek Ziynet         436,00     441,00

 437,00     442,00

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