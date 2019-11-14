Kapalıçarşı'da altın günü artışla tamamladı
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,48 artışla 271,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 442 lira, Cumhuriyet altını 1.811,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 271,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 270,30 270,50 271,60 271,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.782,00 1.803,00 1.790,00 1.811,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 247,50 252,50 247,70 251,70
Lira (Tam) Ziynet 1.741,00 1.761,00 1.749,00 1.769,00
Yarım Ziynet 871,00 881,00 875,00 885,00
Çeyrek Ziynet 436,00 441,00
437,00 442,00
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