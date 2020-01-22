İspanyol şirket Türkiye'den çekiliyor

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu kararın 2021 yılında kârlılığı artırma hedefi doğrultusunda alındığı kaydedildi. Glovo'nun faaliyetlerini durduracağı dört ülke ise Türkiye, Mısır, Uruguay ve Porto Riko olarak açıklandı. Glovo Kurucu Ortağı ve CEO’su Oscar Pierre, "Özellikle Türkiye gibi başarılı bir operasyon yürüttüğümüz bir ülkede bu kararı vermek bizim için çok zor oldu" dedi

İspanyol teslimat girişimi Glovo, Türkiye’nin de içinde bulunduğu dört ülkede operasyonlarını durdurma kararı aldığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, söz konusu dört ülkenin Türkiye, Mısır, Uruguay ve Porto Riko olduğu bildirildi.

Şirketin konuya dair yaptığı açıklamada, alınan kararın operasyonu konsolide etme ve kaynakların kısa vadede kârlılığa

erişebileceği bölgelere kaydırma stratejisinin bir parçası olduğu bildirildi.