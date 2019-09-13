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13 Eylül 2019 Cuma 10:44:52 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2019 Cuma 14:42:09

İsmail Demir: En büyük alternatifimiz Milli Muharip Uçak projemizdir

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, F-35 konusunda en büyük alternatifin Milli Muharip Uçak projesi olduğunu söyledi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TRT Haber'de Ekonomi 7/24 Programına konuk oldu. Londra’da gerçekleşen DSEI'2019 fuarında 43 firmayla boy gösterdiklerini ifade eden Demir, "Milli Muharip Uçak projesine sahip olmak bile sizin dünya çapında dikkat çekmenize sebep oluyor." dedi.

İHA alanında dünya çapında rakiplerinin az olduğunu ifade eden Demir, "Güney Doğu Asya ve Güney Amerika pazarları bize uzak değil. İhracatta ibreyi bu coğrafyalara çevirdik." diye konuştu.

"F-35 programı çerçevesinde yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz"

S-400 konusuna da değinen Demir, teslimatların devam ettiğini belirterek, 2020 Nisan ayı itibarıyla sistemin tam anlamıyla aktif olacağını söyledi. Demir, "F-35 programı çerçevesinde yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz.   Programdan çıkarıldığımıza dair resmi bildirim yapılmadı. Ben yaptım oldu tavrı var. Lonra'daki ziyaretimiz kapsamında F-35 programının diğer ortaklarıyla görüştük." dedi.

"En büyük alternatifimiz Milli Muharip Uçak projemizdir"

F-35 konusunda en büyük alternatifin Milli Muharip Uçak projesi olduğunu dile getiren Demir, Su-35 platformunun 4++ nesil bir uçak olduğunu, F-35'in alternatifi olmadığını söyledi.

"Hedefimiz muharip İHA üretmek"

Demir, "100'ün üzerinde yerli İHA'mız göklerimizde hizmet veriyor. Akıncı şuan ağırlık verdiğimiz önemli İHA projemiz. İHA alanında parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Hedefimiz muharip İHA üretmek." dedi.

(TRT Haber)

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