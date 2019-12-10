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10 Aralık 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 10 Aralık 2019 Salı 08:12:09

İntibak bekleyen emekliye 2020'de müjde paketi

Yeni yılda devreye alınması planlanan uygulamalarla, emekli maaşları arasındaki makas kapanacak. Ayrıca, iş kuran emekliye teşvik verilecek, evi olmayanlara 'TOKİ desteği’ artırılacak.. 

1800 GÜNLÜK KAZANÇ 

2019 ve 2023 yıllarını kapsayan Esnaf ve Sanatkârlar Stratejisi ve Eylem Planı’nda son aşamaya girilirken, hazırlanan taslakta son derece kritik hedeflere yer verildi. Bunlar arasında en dikkat çekeni, SSK kapsamındaki sigortalılarla, Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılarda emekli olabilmek için aranan prim gün sayısının eşitlenmesi hedefi oldu. Bu durum dezavantajlı durumun ortadan kalkması ve Bağ-Kur’lunun yasa çıktıktan sonra 5 yıl daha erken emekli olması anlamına geliyor. Yasanın 2020 yılIsonuna kadar yetişmesi ve çıkması bekleniyor. 

YENİ ZAM SİSTEMİ 

Sosyal güvenlik kurumlarının tümü SGK çatısı altında birleştirildi. Ancak gerek emeklilik hesaplamaları, gerek zam kararları hâlâ farklı uygulanıyor. Bağ-Kur ve SSK emeklileri, enflasyonu beklerken, Emekli Sandığı emeklileri toplu sözleşmeye tabi bulunuyor. Tüm emeklilerin toplu sözleşmeyle belirlenen rakam üzerinden zam alması için çalışmalar yeni yılda hızlanacak.

BORÇLANMA HAKKI YOLDA

Daha önce  Bağ-Kur'lulara geçmişe dönük prim borçlanma hakkı verilmişti. 2020’de SSK'lılar için de aynı imkanın getirilmesi gündemde. Düzenleme yapılırsa, emeklilik yaşını doldurduğu halde çeşitli sebeplerle işsiz kalıp prim miktarını dolduramayan 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılacak. 

HESAP DEĞİŞECEK

Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için adres olarak Meclis’i göstermiş, kararın ardından aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi için Meclis’e birçok kez teklif sunulmuştu. 1999 ve 2008 yıllarındaki aylık bağlama oranlarını düşüren yasanın yeniden düzenlenmesine yönelik olan teklifler tasarı haline getirilirse, yeni bağlanan aylıklarda oluşan yaklaşık yüzde 40’lık kaybın önüne geçilecek. Öte yandan,3 farklı emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi gündemde. 

İKİ KAT EK ÖDEME

Maaşın yüzde 4-5’i oranında verilen ek ödemenin yüzde 8’e çıkarılması gündemde. Talep hayata geçerse, emeklilerin ek ödeme tutarları 30 ile 368 lira arasında artış gösterecek. Mevcut düzenleme kapsamında, bu yıl maaşı 1.018 liranın altında olan emeklilere yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Bu ek ödeme, her ay net maaşla birlikte hesaplara yatırılıyor. Yüzde 8'lik teklif hayata geçirilirse, maaşı 2 bin lira olan emekliye 80 lira (2 bin x yüzde 4) ek verilirken, bu tutar 160 liraya (2 bin x yüzde 8) çıkacak. 

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ UCUZ KONUT

KAMUDA İŞ: Kamudan ve özel sektörden emekli olan yöneticiler ve uzman personel, devlet kurumlarında maaşlı çalışabilecek. Bu kişilere esnek çalışma yöntemi uygulanacak. 

UCUZ KREDİ: Düşük faizli kredilerle destek verilerek emeklilerin işyeri açmaları desteklenecek.

EK GÖSTERGE: Kamu çalışanlarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinden yaklaşık bir milyon emekli polis, öğretmen, din görevlisinin de yararlanması öngörülüyor. 

HESAPLI EV: TOKİ, emeklilerin bütçesine uygun, uzun vadeli ödeme imkanı sunan konutlar yapacak. 

İKİNCİ GELİR: Emekli olup da iş kurmak isteyenlere İŞKUR, girişimcilik eğitimleriyle destek sağlayacak. İŞKUR, emeklilere yönelik meslek kursları düzenleyecek.  

GÜÇLÜ SİGORTA: Sigortacılık sektörü daha da geliştirilecek. Bu kapsamda, sigortacılık ve özel emeklilikle ilgili faaliyetlerin daha öngörülebilir olması sağlanacak.  

HİZMETTE KOLAYLIK: SGK bütünleşik mali yönetim sisteminin hayata geçirilmesiyle emekli hizmetleri etkinleştirilecek. Emeklilik başta olmak üzere sosyal güvenlikle ilgili kamu hizmetlerinin önemli bir kısmına e-Devlet kapısı üzerinden erişim sağlanacak. 

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