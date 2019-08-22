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22 Ağustos 2019 Perşembe 16:55:46 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:56:37

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nde toparlanma başladı

İnşaat malzemeleri sanayisinde yurt içi satışlar 4 ay sonra artış gösterirken, ihracattaki yükseliş hızlandı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nin Temmuz 2019 sonuçları açıklandı.

Buna göre, inşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler temmuzda toparlandı. Yurt içi satışlar 4 ay sonra artış gösterirken, ihracattaki yükseliş hızlandı. Yurt içi satışlar ve ihracat uzun süre sonra birlikte arttı. Böylece faaliyetlerde genele yayılan dengeli bir toparlanma yaşandı.

Üretimde de 4 ayın ardından ilk kez artış görüldü. Yurt içi satışlar, ihracat, üretim ve cirolar uzun süre sonra birlikte artış gösterdi. Cirolar temmuzda iç ve dış satışlardaki artışa bağlı olarak önemli ölçüde yükseldi. İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler uzun süreli dalgalanma ve zayıflamanın ardından dengeli şekilde toparlandı. Toparlanma önümüzdeki aylar için faaliyetlere ilişkin beklentileri de destekledi. 

Güven Endeksi'nde uzun süre sonra artış yaşandı 

İnşaat Malzemeleri Sanayi Güven Endeksi içinde yer alan Türkiye ekonomisine ilişkin güven uzun süre sonra ilk kez arttı. İnşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisine olan güvendeki gerileme ise durdu. Güven seviyesi temmuzda bir önceki aya göre sadece 0,1 puan düştü.

Güven seviyesinde gerileme neredeyse dururken, faaliyetlerdeki toparlanma güveni destekledi. Türkiye ekonomisine ilişkin güven dip seviyesinden geri döndü. Yurt içi pazarlarda güven temmuzda hızlı gerilemesine son verdi.

İhracat pazarlarında ise güven temmuzda önemli ölçüde artış gösterdi. Güven Endeksi daha önce olumsuz etkiler yaratan dış politik ve jeopolitik risklerin de ötelenmesi ile bu kez olumlu etkilendi. Ekonomideki belirsizlikler de azaldı. Faaliyetlerdeki toparlanma da güvene katkı sağladı. 

Beklentilerde uzun süre sonra iyimserlik 

İnşaat Malzemeleri Sanayi Beklenti Endeksi de temmuzda oldukça sınırlı geriledi. Beklentilerde de zayıflama oldukça yavaşladı. Özellikle Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler çok uzun süre sonra temmuzda iyileşme gösterdi.

Faaliyetlerdeki toparlanma da beklentileri destekledi. Beklenti Endeksi temmuzda önceki aya göre 0,2 puan düştü. İnşaat malzemeleri sanayisine ilişkin beklentiler temmuzda durağanlaştı. Gelecek üç aya ilişkin alınan yurt içi siparişlerde sınırlı bir düşüş yaşandı. Söz konusu aylara ilişkin alınan ihracat siparişleri ise temmuzda hızlanan bir artış gösterdi.

Gelecek üç ayın üretim beklentisi de arttı. Sektör özellikle ihracat siparişlerine dayalı üretimde iyimserliğini sürdürüyor. Beklentileri olumsuz etkileyen siyasi ve dış politik riskler göreceli olarak azaldı. Yılın geri kalanında beklentilere daha çok ekonomide ve inşaat sektöründe atılacak adımların yön vereceği, mevcut beklentilerin bu konuda ihtiyatlı bir iyimserliği yansıttığı görüldü. 

(AA)

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