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02 Aralık 2019 Pazartesi 12:45:59 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 13:22:36

Trakya için heyecanlandıran açıklama: Yılda 5 ila 10 milyar metreküp doğal gaz üretilebilir

Kanadalı enerji şirketi Valeura'nın Üst Yöneticisi Sean Guest, Trakya'da devam eden sondaj ve test çalışmalarının başarılı olması durumunda, buradan yılda 5 ila 10 milyar metreküp doğal gaz üretilebileceğini söyledi.

Guest, Valeura'nın Trakya havzasında devam eden çalışmalarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Şirket hisselerinin Kanada ve İngiltere'de işlem gördüğünü belirten Guest, bölgedeki rezervlere ilişkin tahminlerin, Norveçli ortak şirket Equinor ya da kendileri tarafından değil dış denetçi bir firma tarafından yapıldığını vurguladı.

Guest, daha önce bölgede bulunduğu ifade edilen 286 milyar metreküplük doğal gazın kanıtlanmış bir rezerv olmadığına dikkati çekerek, "Burada başarı şansı her zaman var. Ancak ticari olup olmadığına ilişkin büyük belirsizlikler de bulunuyor. Buradaki potansiyel kaynak ortalama 286 milyar metreküp olarak hesaplandı. Ancak daha fazla sondaj ve test çalışmasından sonra buradaki rezervlerin kanıtlanması için yüzde 51'lik bir başarı şansımız olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sahada bulunan kaynaklara ilişkin değerlendirme çalışmalarına devam ettiklerini hatırlatan Guest, şöyle devam etti: "Buradaki gazın ticari olarak geri kazanılabileceğini gösterebilirsek, o zaman üretime başlarız. Şu anda bunu bilmiyoruz. Ancak birkaç yıl içinde Trakya'da devam eden sondaj ve doğal gaz test çalışmalarımızın başarılı olması durumunda buradan yılda 5 ila 10 milyar metreküp doğal gaz üretilebilir. Geliştirilerek devam edecek sondajlarla buradaki üretim 10 ila 20 yıl devam edebilir. Ama bunun kanıtlanması gerektiğini tekrar ifade etmemde fayda var."

2023'te kayda değer üretim

Guest, bu yıl devam eden test çalışmalarında başarılı olmaları durumunda 2020 ve 2021'de daha fazla kuyuyla çalışmalarına devam edebileceklerinin altını çizerek, "Şu anda 3 derin kuyuda sondaj yaptık. Bu kuyuların kendi gaz ağımıza üretim yapmasını bekliyoruz. Ticari anlamda başarı ve miktar konusunda emin olduktan sonra sondaj sayımız ile hızımız artacaktır. 2023-2024 yıllarında da kayda değer üretimlere başlamayı umuyoruz ancak planlanan üretime ulaşmamız için 5 yıllık bir çalışma gerekecektir. Değerlendirme faaliyetlerimizi ilerletmeye devam ediyoruz ve şu anda önemli olan da bu." dedi.

Ortak şirketlerle birlikte sondaj ve test çalışmaları için şimdiye kadar toplam 100 milyon dolardan fazla harcama yaptıklarını kaydeden Guest, "Faaliyetlerimiz son zamanlarda artıyor. Gelecek başarılarla harcadığımız para miktarı da artacaktır." dedi.

Guest, heyecanlı bir süreçten geçtiklerinin altını çizerek, "Bu sahanın Türkiye'nin enerji ihtiyaçlarını karşılamada çözümün bir parçası olduğunu kanıtlamak için önümüzde hala yapacak çok iş var." ifadesini kullandı.

Valeura son olarak Trakya'da Devepınar-1 sahasında üretim testlerini tamamlamıştı. Sahadaki testlere ilişkin duyuruyu 28 Kasım'da "Pozitif sonuçlar" başlığıyla kamuoyuna açıklayan şirket, 4640 ve 4765 metre derinliklerde gaz akışının başarıyla sağlandığını bildirmişti. Şirket, önümüzdeki günlerde bölgedeki çalışmalarında gaz akışının sürdürülebilirliğini test etmeyi planlıyor.

Şirketin, başarılı test sonuçlarını paylaşmasının ardından Toronto borsasındaki hisseleri yüzde 50'ye yakın değer kazanırken, Londra borsasında işlem gören hisselerindeki değer artışı ise yüzde 45'e ulaşmıştı.

(AA)

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