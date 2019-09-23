Hazine’den çiftçiye kiralık arazi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, tarımsal yerli üretim için 200 milyon metrekare Hazine arazisi, çiftçilere kiraya verilecek.
Hazine’ye ait tarım arazilerinin ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden doğrudan kullanıcılarına kiralanması için Bakan Murat Kurum’un talimatıyla geçen yıl mayıs ayında başlatılan, yaklaşık 218 bin çiftçiyi kapsayan uygulamaya 180 bin çiftçi başvuruda bulundu. Gerekli şartları taşıyan 45 bin çiftçiye 497 milyon metrekare taşınmaz kiraya verildi. Diğer başvuruların ise değerlendirme süreci devam ediyor. Uygulama kapsamında geliştirilen projeyle, şimdiye kadar 46 ilde, 23 milyon metrekare Hazine taşınmazı ilana çıkarıldı. Bu taşınmazların 13 milyon metrekarelik kısmı lavanta, gül, adaçayı, kekik gibi bitkilerin yetiştirilmesi amacıyla kiralandı.
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