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06 Aralık 2019 Cuma 14:45:10 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 14:45:48

Hava yoluyla taşınan yolcu sayısı 195 milyonu geçti

İstanbul Havalimanı'nda ocak-kasım arasında uçak trafiği 295 bin 163, yolcu trafiği ise 47 milyon 297 bin 757 oldu.

Türkiye'de hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı, ocak-kasım döneminde 195 milyon 618 bin 392 oldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, kasım ve yılın 11 ayına ilişkin hava yolu, uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kasımda havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 68 bin 149, dış hatlarda 45 bin 941 olarak gerçekleşti. Hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile 152 bin 325'e ulaştı.

Kasımda Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 7 milyon 957 bin 237, dış hat yolcu trafiği 6 milyon 566 bin 620 oldu. Söz konusu ayda direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği 14 milyon 535 bin 560 olarak gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği kasım ayında iç hatlarda 64 bin 269 tona, dış hatlarda 243 bin 172 tona, toplamda ise 307 bin 441 tona ulaştı.

Ocak-kasım dönemi

Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, ocak-kasım döneminde, iç hatlarda 777 bin 408, dış hatlarda 669 bin 761 oldu. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler dahil 1 milyon 885 bin 567 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 92 milyon 842 bin 325, dış hat yolcu trafiği 102 milyon 528 bin 86 oldu. Direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, 195 milyon 618 bin 392'ye ulaştı.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç hatlarda 763 bin 408 tona, dış hatlarda 2 milyon 395 bin 847 tona, toplamda da 3 milyon 159 bin 255 tona çıktı.

İstanbul'daki havalimanlarının trafiği

İstanbul Havalimanı'nda kasım ayında iç hatlarda 8 bin 709, dış hatlarda 26 bin 72 uçak iniş-kalkış yaptı. Böylece toplam trafik sayısı 34 bin 781 olarak gerçekleşti.

Söz konusu ayda iç hatlardaki yolcu trafiği 1 milyon 359 bin 920, dış hatlarda 4 milyon 145 bin 158 olmak üzere toplam 5 milyon 505 bin 78'e ulaştı.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ocak-kasım dönemindeki uçak trafiği 135 bin 637 oldu.

İstanbul Havalimanı'nda ise 11 aylık süredeki uçak trafiği, 295 bin 163 olurken, yolcu trafiği 47 milyon 297 bin 757 olarak kayıtlara geçti.

Böylece yılın anılan dönemde iki havalimanında toplam 430 bin 800 uçak trafiği gerçekleşti, 63 milyon 370 bin 291 yolcuya hizmet verildi.

(AA)

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