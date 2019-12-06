Gıdada fiyat oyunu son bulacak

Kooperatifçilik mevzuatında, gıda enflasyonunun düşürülmesi, üretici ile tüketici arasındaki fiyat makasının kapatılması ve üreticinin ürününü doğrudan tüketiciye ulaştırmasını öngören yeni düzenlemeler yapılıyor. AK Partili bazı milletvekilleri ve Ticaret Bakanlığının yaptığı çalışma ile kooperatiflere vergi avantajının getirilmesi, hallerde kooperatif ürünlerine öncelik tanınması, kooperatiflerdeki istihdamın desteklenmesi gibi imkânlar verilecek. AK Parti kaynakları, ürünün tüketiciye ulaştırılmasındaki aracılık faaliyetlerinde suistimaller yaşandığını, bu suistimallerin üretici kooperatiflerine yansıdığını hatırlattı. Bu amaçla, başta gıda fiyatlarının yükselmesinin önüne geçmek ve kooperatiflerdeki yapısal problemlerin giderilmesi amacıyla mevzuatta bazı değişiklikler yapılacağını belirten AK Parti kaynakları, hazırlıklarla ilgili şu bilgiyi verdi:

SUİSTİMALLER YAŞANIYOR

“Kooperatiflerde suistimaller yaşanıyor. Denetim problemi var. Şubeleşemiyorlar. Akraba kayırmaları; makam dağıtma, yüksek huzur hakkı bedelleri yüzünden kâr edemiyorlar. Üyelikten çıkarma ve yeni üye yazma konusunda da şaibeler var. Bunların sıkı denetlenmesi ve kârlı kurumlara dönüştürülmesi gerekiyor. Yapılan hazırlıklar kapsamında kooperatifçilik sistemi baştan aşağı gözden geçirildi. Yeni yapılacak düzenlemelerle başta kadınların kurduğu üretici kooperatifleri olmak üzere kooperatifçiliğin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Seracılık kooperatiflerine yönelik yeni bazı adımlar olacak. Girdilerin azaltılması, denetim probleminin çözülmesi amaçlanıyor. Üretici ve tüketici birlikte kazanır hâle getirilecek. Tarım kooperatiflerine, vergi avantajı sağlanması, hallerde öncelik verilmesi, tarım ilacı alımında kolaylık sağlanması, istihdamın desteklenmesi şeklinde bir altyapı oluşturulacak. Kooperatifçilik şu anda üretici açısından avantajlı değil. Kooperatifler aracılığıyla ürünü satarak ticaret yapmak isteyen bir üreticinin şu anda hiçbir avantajı yok. Rekabet edecek gücü yok. Bu nedenle vergi avantajı getirilmesi planlanıyor. Üreticilerin kooperatifler aracılığıyla bir araya gelmelerini sağlayıp tüketicinin ürünü daha ucuza almasını hedefliyoruz. Kooperatifçilik sistemi tam olarak oturursa gıda fiyatlarına da olumlu etkisi olacak”

(Türkiye)