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18 Ekim 2019 Cuma 11:54:07 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 11:54:51

Ford Otosan, Eskişehir'i kamyon üretiminin merkezi yaptı

Yerli motor ve kamyon imalatı için 1979 yılında temeli atılan ve 1982'de hizmete giren Ford Otosan Eskişehir Fabrikası'nda 37 yılda 220 binden fazla kamyon ve çekici ile 895 bini aşkın motor üretildi.

Yerli motor ve kamyon üretmek amacıyla 1979 yılında temeli atılan ve ilk üretimini 1982'de gerçekleştiren Ford Otosan Eskişehir Fabrikası, aradan geçen 37 yılda 220 binden fazla kamyon ve çekici ile 895 binden fazla motor üretimine imza attı.

Ford'un küresel bazda kamyon üretim merkezinden olan İnönü ilçesindeki Eskişehir Fabrikası'nın resmi açılışı 1986 yılında yapıldı.

Halen bin 500 kişiyi aşan istihdama sahip, araç, dizel motor ve güç aktarma üretim çeşitliliğini tek çatı altında toplayan Ford Otosan Eskişehir Fabrikası, 88 bin metrekare kapalı ve 1,1 milyon metrekare açık alanda faaliyet gösteriyor.

Ford Trucks kamyon, motor ve motor sistemleri imal edilen fabrika, kamyon üretim kapasitesini 2014 yılında yapılan yatırımlarla yılda 15 bin adede yükselti.

Ford Trucks kamyonlar ve Transit için 80 bin motor ve Transit için 140 bin arka aks üretim kapasitesine sahip Eskişehir Fabrikası, 37 senede 220 bini aşkın kamyon ve çekici ile 895 binden fazla motor üretti.

Fabrikada, 100 milyon doları aşan yatırımla hayata geçirilen, Euro 6 emisyon standartlarına uygun ve fikri mülkiyet hakları tamamen Ford Otosan'a ait Ecotorq motorları da imal ediyor. Ford Otosan Eskişehir Fabrikası'nda Ar-Ge Merkezi, Motor Test Merkezi, Test Pisti ve Prototip Atölyesi ile üç şanzıman test odası da bulunuyor.

Ayrıca 2018'de 49,5 milyon avroluk yatırımla Türkiye'nin ilk yerli ağır ticari şanzımanının yapımı için çalışmalara başlayan fabrika, 2021'den itibaren Eskişehir'de üreteceği kamyonlarda bu şanzımanı kullanmayı planlıyor.

Eskişehir'de üretilen Ford Trucks çekici ve kamyonlar, Rusya, İspanya, Portekiz, Polonya, Litvanya, Sırbistan, Slovenya, Gürcistan, Mısır'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 40 ülkeye gönderiliyor.

Uluslararası ödüllü F-MAX'in üretim merkezi

Eskişehir'de geçen yıl tamamen Türkiye'de geliştirilen ve üretilen ilk çekicisi F-MAX'i pazara sunan Ford Trucks, F-MAX'in IAA Hannover Uluslararası Ticari Araç Fuarı'ndaki tanıtımının ardından 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) Ödülü'nün sahibi oldu.

F-MAX, daha sonra Avusturya ve Rusya'da "yılın kamyonu" ödüllerine layık görüldü.Ödüllü F-MAX'in, Ford Otosan Ar-Ge Merkezi ve Eskişehir Fabrikası'nda süren 5 yıllık tasarım, geliştirme ve üretim sürecinde 500 Ford Otosan mühendisi görev aldı. Birçok yerli imalatçı da üretim sürecine katkıda bulundu.

- "Avrupa'da bir Türk ürününün bu kadar ses getirmesi gurur verici"

Ford Otosan Eskişehir Fabrikası Müdürü Aysan Hoşver, Avrupa'nın hemen hemen tüm ülkelerinde Eskişehir'deki fabrikada üretilen kamyonları görmenin mümkün olduğunu söyledi.

Avrupa'daki Türk vatandaşlarından güzel geri bildirimler aldıklarını belirten Hoşver, şöyle konuştu:

"Ülkemiz adına güzel bir durum. Avrupa'ya bir Türk ürününün bu kadar kuvvetli girmesi ve bu kadar ses getirmesi gurur verici. Yerli piyasadan da güzel geri bildirimler geliyor. Büyük hedeflerimiz var. Dünyaya Ford Trucks marka kamyonları gönderen bir merkeziz. Sürekli bir yatırım halindeyiz. Türkiye'nin en değerli ve en çok tercih edilen sanayi şirketi olmak için çalışıyoruz. Bu yönde çok hızlı ilerliyoruz. Eskişehir Fabrikası olarak rolümüzü başarıyla sürdürmekten mutluyuz."

(AA)

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