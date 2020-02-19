Fiyatlar her gün düşüyor! OPEC+ acil toplantı planlarını gündeminden çıkardı
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Grubu, Covid-19 salgını sonrası üretim kısıntısını gözden geçirmek üzere yapmayı planladığı acil toplantıyı gündeminden çıkardı.
Rusya Enerji Bakanlığı'ndan bir yetkili, Covid-19 salgını nedeniyle petrol talebinde olası düşüşü kompanse etmek için ek üretim kısıntısını görüşmek üzere Şubat ayı içinde yapılması planlanan acil toplantının gündemden çıkarıldığını söyledi.
Yetkili, bundan sonraki ilk OPEC toplantısının önceden planlandığı gibi 6 Mart'ta düzenleneceğini söyledi.
OPEC Grubu içindeki petrol üreticisi ülkeler 1 Ocak'tan bu yana günde toplam 1.7 milyon varil üretim kısıntısı uyguluyor.
Suudi Arabistan, bu kısıntı kapsamında kendisine düşen miktara ek olarak 400 bin varil daha fazla kısıntı yapacağını açıkladı.
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