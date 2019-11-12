  • Bist 100
    104062
  • Dolar
    5,7701
  • Euro
    6,3606
  • Altın
    270,8490
İstanbul
13 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Macaristan AB'yi uyardı: Ankara ile iyi geçinmek zorundayız Macaristan AB'yi uyardı: Ankara ile iyi geçinmek zorundayız
Emekliye aile yardımı ne kadar? Memura ikramiye, emekliye aile yardımı ne zaman yapılacak? Emekliye aile yardımı ne kadar? Memura ikramiye, emekliye aile yardımı ne zaman yapılacak?
2019 yılı Emlak Vergisi 2.taksitinin son ödeme tarihi 30 Kasım! 2019 yılı Emlak Vergisi 2.taksitinin son ödeme tarihi 30 Kasım!
UNESCO Genel Konferans Başkanlığına 53 yıl sonra bir Türk büyükelçi seçildi UNESCO Genel Konferans Başkanlığına 53 yıl sonra bir Türk büyükelçi seçildi
F-35'ler için 50 milyon dolarlık füze siparişi F-35'ler için 50 milyon dolarlık füze siparişi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Avrupa'nın sınırları Türkiye'nin güneydoğu sınırlarıdır Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Avrupa'nın sınırları Türkiye'nin güneydoğu sınırlarıdır
Z kuşağı kripto paraya güveniyor Z kuşağı kripto paraya güveniyor
Fitch Türk bankalarının görünümünü yükseltti Fitch Türk bankalarının görünümünü yükseltti
Adli Tıp Uzmanı Alkan'dan Eski İngiliz ajanının ölümüne ilişkin değerlendirme: Gerçekten şüpheliden ziyade çok şüpheli bir ölüm var Adli Tıp Uzmanı Alkan'dan Eski İngiliz ajanının ölümüne ilişkin değerlendirme: Gerçekten şüpheliden ziyade çok şüpheli bir ölüm var
TÜRSAK Başkanı Dağdeviren: Anadolu dünya sineması için yeni bir nefes TÜRSAK Başkanı Dağdeviren: Anadolu dünya sineması için yeni bir nefes
Zatürre nedeniyle her 39 saniyede bir çocuk hayatını kaybetti Zatürre nedeniyle her 39 saniyede bir çocuk hayatını kaybetti
Çalışan anneye kreş yardımı başvuruları ne zaman? Çalışan anneye kreş yardımı şartları neler? Çalışan anneye kreş yardımı başvuruları ne zaman? Çalışan anneye kreş yardımı şartları neler?
Başakşehir Şehir Hastanesinin yeni yılda açılması hedefleniyor Başakşehir Şehir Hastanesinin yeni yılda açılması hedefleniyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal gözünden küçük bir operasyon geçirdi Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal gözünden küçük bir operasyon geçirdi
HIV farkındalığını artırmak için belgesel hazırlandı HIV farkındalığını artırmak için belgesel hazırlandı
BTK 120 Bilişim Uzman Yardımcısı alımı şartları neler? BTK 120 Bilişim Uzman Yardımcısı başvuruları ne zaman? BTK 120 Bilişim Uzman Yardımcısı alımı şartları neler? BTK 120 Bilişim Uzman Yardımcısı başvuruları ne zaman?
Ahmet Ağaoğlu'ndan Sturridge müjdesi: Ankaragücü maçında oynayacak Ahmet Ağaoğlu'ndan Sturridge müjdesi: Ankaragücü maçında oynayacak
Şişli Belediyesi'nden 100 TL sermayeli egzozcuya 600 bin TL'lik ihale Şişli Belediyesi'nden 100 TL sermayeli egzozcuya 600 bin TL'lik ihale
Vedat Muriqi sakatlaığı sebebiyle Kosova Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı Vedat Muriqi sakatlaığı sebebiyle Kosova Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı
Dünyanın en pahalı yedekleri Dünyanın en pahalı yedekleri
İstanbul'a korkutan hava kirliliği uyarısı İstanbul'a korkutan hava kirliliği uyarısı
MSB: Türk-Rus beşinci kara devriyesi provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen devam ediyor MSB: Türk-Rus beşinci kara devriyesi provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen devam ediyor
AK Parti'den CHP'nin "Temel Atmama Töreni" şovuna çok sert tepki: Şaka zannettim AK Parti'den CHP'nin "Temel Atmama Töreni" şovuna çok sert tepki: Şaka zannettim
Bebek sahilinde 'poşet sauna' Bebek sahilinde 'poşet sauna'

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Kasım 2019 Salı 16:50:18 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 16:50:56

Fitch Türk bankalarının görünümünü yükseltti

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada 20 Türk bankasının görünümlerinin durağana yükseltildiği bildirildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notu görünümünün ardından, 20 Türk Bankasının görünümünü de "negatif"ten "durağan"a revize etti.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, 1 Kasım’da Türkiye'nin kredi notunun "BB-" olarak teyit ederek görünümünün "negatif"ten "durağan"a revize edildiği hatırlatılldı ve bununla uyumlu şekilde 20 Türk bankasının da görünümlerinin durağana yükseltildiği bildirildi.

Açıklamada bankların finansal iştiraklerinin görünümlerinin de durağana çevrildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Akbank ve Türkiye İş Bankası’nın yerel para birimi cinsinden (LTLC – IDR) uzun vadeli IRD görünümünün negatiften durağana çevrildiğine vurgu yapıldı.

Görünüm değişikliğinin ülkenin bankaları destekleme becerisine ilişkin risklerin azalışını yansıttığı belirtilen değerlendirmede, Türkiye’nin dış finansmanında sert bozulma ihtimalinin yakın vadede daha düşük olduğu da hatırlatıldı.

Fitch Ratings’in açıklamasında bu yüzden hükümetin bankalara müdahale etme olasılığının da azaldığı belirtildi.

Fitch Ratings’in bankaların faaliyet ortamlarına, varlık kalitelerine, sermaye pozisyonlarına, döviz likiditelerine ilişkin gelişmeleri gözlemlemeye devan edeceği de vurgulandı.

Açıklamada, “Artan piyasa istikrarı bankaların kredi profilleri üzerindeki aşağı yönlü riskleri azaltabilir.” ifadesine yer verildi ve sermaye ve likidite tamponlarının dikkate değer piyasa gerilimini absorbe edebilir seviyede olduğuna dikkat çekildi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ