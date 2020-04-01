Fed'in hamlesi sonrası dolarda son durum

Dün yüzde 2'ye varan artışla 6,58'e kadar yükselen dolar/TL bu sabaha da yükselişle 6,58'de' başladı.

Dolar/TL, FED'in sınırsız tahvil alım adımının risk iştahını artırmasıyla geçen hafta 6,38'e kadar gerilemiş ancak corona virüs endişeleriyle 6,60'ın üzerini test etmişti.

Kur, bugün 6,57'de seyrediyor. Euro/TL de 7,20'de işlem görüyor.

Uzmanlar, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Almanya'da işsizlik, Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.