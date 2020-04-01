Fed'in hamlesi sonrası dolarda son durum
Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken dolarda yeni güne başlangıç rakamları belli oldu. Dün yüzde 2'ye varan artış kaydeden dolar yeni güne 6,57 bandında başladı.
Dün yüzde 2'ye varan artışla 6,58'e kadar yükselen dolar/TL bu sabaha da yükselişle 6,58'de' başladı.
Dolar/TL, FED'in sınırsız tahvil alım adımının risk iştahını artırmasıyla geçen hafta 6,38'e kadar gerilemiş ancak corona virüs endişeleriyle 6,60'ın üzerini test etmişti.
Kur, bugün 6,57'de seyrediyor. Euro/TL de 7,20'de işlem görüyor.
Uzmanlar, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Almanya'da işsizlik, Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.
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