Son Dakika... FED faiz kararını açıkladı
Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Eylül toplantısında beklentiye paralel olarak 25 bp faiz indirimine gitti. Böylece Fed fonlama faizi yüzde 1.75 2.00 aralığına indi.
Amerikan Merkez Bankası (Fed) 25 baz puanlık indirime gitti! Eylül toplantısında beklentiye paralel olarak 25 baz puan fonlama faizi yüzde 1.75 2.00 aralığına olduğu belirtildi.
Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) eylül toplantısında beklentiye paralel olarak 25 paz puan faiz indirimine gitti.
Böylece FED fonlama faizi yüzde 1.75 – 2.00 aralığına indi.
Rezerv fazlasına uygulanan faiz oranı yüzde 2.10'dan oy birliğiyle yüzde 1.80'e indirildi. Beklenti yüzde 1.80 idi.
DOLARDA FAZLA DEĞİŞİKLİK OLMADI
Karar metninin yayınlanmasının ardından dolar kurunda fazla değişiklik olmadı.
18 EYLÜL DOLARDA SON DURUM
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