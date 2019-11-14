Faizde indirim yarışı

Merkez Bankası’nın 3 toplantıda 10 puanlık faiz indirimine gitmesi kredi faizlerinin de düşmesini sağlamıştı. Ziraat, VakıfBank, Halkbank ağustosta konut kredisinde faiz oranlarını yüzde 0.99’a çekmişti. Bu dönemde özel bankalarda konut faizi, yüzde 1.30’un üzerindeydi. Son indirimle özelde de konut faizi yüzde 0.98’e kadar indi.

EN DÜŞÜĞÜNE ÇEKTİ

ING Türkiye, konut kredisinde faiz oranını yüzde 0,98'e düşürerek sektördeki en avantajlı faiz oranını sunmaya başladı. Bu kapsamda konut kredisi tutarından bağımsız olmak üzere, faiz oranlarını 12 ila 120 ay vadede yüzde 0,98'e indirdi. Kampanyadan, yeni kredi talebi olanların yanı sıra mevcut konut kredisini ING Türkiye'ye taşımak isteyen müşteriler de faydalanabilecek.

Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam etmesiyle, banka faizlerinin bir miktar daha gerilemesi bekleniyor.