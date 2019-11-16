EYT son dakika gelişmeleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan EYT açıklaması!

  • Bist 100
    105380
  • Dolar
    5,7449
  • Euro
    6,3531
  • Altın
    271,8860
İstanbul
12 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Son Dakika... Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldıran kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi Son Dakika... Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldıran kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi
Gösterilere öncülük eden aktivistlerden Adnan Rüstem Bağdat'ta infaz edildi Gösterilere öncülük eden aktivistlerden Adnan Rüstem Bağdat'ta infaz edildi
Galatasaray Ümraniyespor'u farklı devirdi Galatasaray Ümraniyespor'u farklı devirdi
Diyarbakır annelerinin 'evlat nöbeti' sürüyor Diyarbakır annelerinin 'evlat nöbeti' sürüyor
Apple'ın açığını bulan Çayan Temel, gelen ödülle şaşkına döndü Apple'ın açığını bulan Çayan Temel, gelen ödülle şaşkına döndü
Bin Selman'ın ülkesi Suudi Arabistan’da iğrenç olay! Arabistanlı kadın iç çamaşırını sahneye fırlattı Bin Selman'ın ülkesi Suudi Arabistan’da iğrenç olay! Arabistanlı kadın iç çamaşırını sahneye fırlattı
Galatasaray'dan Falcao için sakatlık açıklaması Galatasaray'dan Falcao için sakatlık açıklaması
Kahraman Mehmetçik, Suriye Rasulayn'da bacağından yaralanan köpeği şefkatli elleriyle tedavi etti Kahraman Mehmetçik, Suriye Rasulayn'da bacağından yaralanan köpeği şefkatli elleriyle tedavi etti
Fulham Seri'nin dönüşü için kapılarını açtı Fulham Seri'nin dönüşü için kapılarını açtı
Kuzey Kore: Joe Biden sopayla dövülerek öldürümesi gereken kuduz bir köpek Kuzey Kore: Joe Biden sopayla dövülerek öldürümesi gereken kuduz bir köpek
Öğrenim kredisi ne kadar 2019? Öğrenim kredisi geri ödemeli mi? Öğrenim kredisi ne kadar 2019? Öğrenim kredisi geri ödemeli mi?
Son Dakika... Barış Pınarı Harekât bölgesinde şu ana kadar 988 EYP ve 442 mayın etkisiz hale getirildi Son Dakika... Barış Pınarı Harekât bölgesinde şu ana kadar 988 EYP ve 442 mayın etkisiz hale getirildi
Siyanür satışına sınırlama gelmeli! Siyanür satışına sınırlama gelmeli!
9 bin 500 kilometre pedal çevirecek 9 bin 500 kilometre pedal çevirecek
İzlanda maçında 3 dev kulüp tarafından takip edildiği ortaya çıktı İzlanda maçında 3 dev kulüp tarafından takip edildiği ortaya çıktı
A Milli Takımımız liderlik için Andorra deplasmanında A Milli Takımımız liderlik için Andorra deplasmanında
Tolga Ciğerci Milli takıma seçilmek istediğini söyledi Tolga Ciğerci Milli takıma seçilmek istediğini söyledi
Tüketici organik tarıma güvenmiyor! Tüketici organik tarıma güvenmiyor!
Terim'den forvet ve 10 numara bölgesi için kritik iki karar Terim'den forvet ve 10 numara bölgesi için kritik iki karar
EYT son dakika gelişmeleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan EYT açıklaması! EYT son dakika gelişmeleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan EYT açıklaması!
İzmir'deki operasyonlarda 32 kişi tutuklandı İzmir'deki operasyonlarda 32 kişi tutuklandı
Canan Karatay bardak bardak içti! Canan Karatay bardak bardak içti!
Afganistan'da 615 DEAŞ'lı terörist teslim oldu Afganistan'da 615 DEAŞ'lı terörist teslim oldu
KYK burs taahhütname onayı nedir? KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? KYK burs taahhütname onayı nedir? KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Kasım 2019 Cumartesi 15:28:21 | Son Güncelleme: 16 Kasım 2019 Cumartesi 15:29:47

EYT son dakika gelişmeleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan EYT açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Sosyal Güvenlik Merkezi'nin Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor. Konuşmasında birçok konuya vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT'liler ile ilgili de açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "İskandinav ülkelerin hepsi erken emeklilik sistemi ile battı. Herkes vaktinde emekli olmalı.." şeklinde açıklamada bulundu. EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm açıklamaları haberimiz içerisinde yer alıyor.

EYT son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün katıldığı İstanbul'da Sosyal Güvenlik Merkezi'nin Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmasında EYT'liler hakkında da açıklamada bulundu. Erdoğan, bunu uygulayan ülkelerin iflas ettiğini, uygulama durumunda sosyal güvenlik sisteminin çökeceğini belirtti.

Erdoğan" İskandinav ülkelerin hepsi erken emeklilik sistemi ile battı. Herkes vaktinde emekli olmalı.. Biz bunu yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum" dedi.

ERDOĞAN'IN EYT AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

Tutturmuş bir EYT, erken emeklilik.  İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın. Erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle ikinci iş ile işsizliğe öncü olacak. SGK sistemimizin çökmesini istemelerinin tek sebebi kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır.

Biz bunu yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor, bizdeki bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik peşinde koşuyor.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ