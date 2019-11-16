EYT son dakika gelişmeleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan EYT açıklaması!

EYT son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün katıldığı İstanbul'da Sosyal Güvenlik Merkezi'nin Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmasında EYT'liler hakkında da açıklamada bulundu. Erdoğan, bunu uygulayan ülkelerin iflas ettiğini, uygulama durumunda sosyal güvenlik sisteminin çökeceğini belirtti.

Erdoğan" İskandinav ülkelerin hepsi erken emeklilik sistemi ile battı. Herkes vaktinde emekli olmalı.. Biz bunu yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum" dedi.

ERDOĞAN'IN EYT AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

Tutturmuş bir EYT, erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın. Erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle ikinci iş ile işsizliğe öncü olacak. SGK sistemimizin çökmesini istemelerinin tek sebebi kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır.

Biz bunu yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor, bizdeki bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik peşinde koşuyor.