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12 Kasım 2019 Salı 14:43:29 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 14:44:06

Eylülde inşaat malzemeleri ihracatı 1,9 milyar dolara yaklaştı

İnşaat malzemeleri ihracatı eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,1 artarak 1,89 milyar dolara ulaştı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Eylül 2019 sonuçları açıklandı.

Buna göre, İnşaat Malzemeleri Dış Ticaret Endeksi, eylülde tüm göstergeler itibarıyla bir önceki aya göre daha yüksek performans gösterdi. Yaz ayları boyunca çalışma gün sayısındaki düşüşler, üretim ve ihracatı olumsuz etkilerken, eylül ayında çalışma gün sayılarının normalleşmesiyle inşaat malzemeleri sanayisinde ihracat artışı yeniden hızlandı.

İnşaat malzemeleri ihracatı eylülde önceki aya göre yüzde 4,1 artarak 1,89 milyar dolara ulaştı. İhracat, miktar bazında ise yüzde 9,6 yükselişle 4,75 milyon ton olarak gerçekleşti. İhracat Değer Endeksi, eylüldeki artışla geçen yılın aynı dönemine göre 1,65 yükseldi. İhracat Birim Fiyat Endeksi de artış gösterdi.

İhracatın miktar olarak 4,75 milyon ton olarak gerçekleştiği eylülde yılın en yüksek ikinci aylık ihracatı yapıldı. İnşaat malzemeleri sanayisinde miktar olarak en yüksek aylık ihracat 2,2 milyar dolar ve 5,36 milyon ton olarak mayısta gerçekleşmişti.

Ağustosta 0,38 dolar olan ihracat birim fiyatları, eylülde 0,40 dolara yükseldi. Bu rakam 2018 Eylül'de 0,54 dolar seviyesindeydi.

İthalat, eylülde 182,6 bin ton olurken, düşük bazda bir aylık ithalat gerçekleşti. Ağustosta 486 milyon dolar olan ithalat eylülde 539 milyon dolara yükseldi. Ağustos kilogram başına 3,01 dolar olan ithalat birim fiyatları eylülde 2,95 dolara indi. 

7 alt sektör grubunda ihracat değer bazında arttı 

Eylülde 8 alt ürün grubunun 7'sinde ihracat değer olarak geçen yılın aynı dönemine göre arttı. Bu ayda en yüksek ihracat değer artışı yüzde 27 ile prefabrik yapılarda, yüzde 20,4 ile mineral ürünlerde gerçekleşti. Değer olarak ihracatı düşen alt sektör ise yüzde 9,7 ile demir çelik ürünleri oldu.

Eylülde 8 alt ürün grubundan 7'sinin ihracat birim fiyatları geçen yılın eylül ayına göre geriledi. Fiyat düşüşleri genel olarak iki haneli rakamlarda oldu. İhracat birim fiyatı artan sektör ise yüzde 7,2 ile yalıtım malzemeleri oldu. İhracat birim fiyatlarındaki düşüş mineral ürünlerde yüzde 25, ağaç ve ahşap ürünlerinde yüzde 17,1 olarak gerçekleşti.

İhracat miktar olarak tüm alt sektörlerde arttı. En yüksek ihracat miktar artışı yüzde 60,2 ile mineral ürünlerde gerçekleşirken, onu yüzde 38,9 ile ağaç ve ahşap ürünleri, yüzde 32,8 ile prefabrik yapılar takip etti.

(AA)

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