Enerji yatırımlarında Ukrayna fırsatı

Ukrayna devlet enerji iletim şirketi Ukrenergo'nun Denetim Kurulu Başkanı Şevki Acuner, Türk-Ukrayna İşadamları Derneği tarafından (TUİD) Ankara'da düzenlenen Ukrenergo'nun ilk yurt dışı tanıtım toplantısında, Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi için yürütülen bu tip çalışmaların son derece önemli olduğunu söyledi.

Ukrenergo'nun son 6 ay içinde çok ciddi bir değişimden geçtiğine işaret eden Acuner, Ukrayna'nın dönüşüm sürecinde son derece şeffaf ve açık bir yol takip ettiğini ifade etti.

Acuner, Ukrayna elektrik sektörünün dönüşümü sürecinde en önemli faktörlerden birinin, Avrupa elektrik sistemine entegrasyonun tamamlanması olduğunu dile getirerek, böylece Rusya'ya olan bağımlılığın azalacağını ve enerji güvenliğinin sağlanmasıyla fiyatlarda rekabetçi bir ortamın oluşturulacağını anlattı.

"3 milyar dolarlık yatırım programı büyük fırsatlar yaratacak"



Bu kapsamda büyük bir yatırım programını onayladıklarını aktaran Acuner, şöyle konuştu:

"Bu 3 milyar dolarlık yatırım programı, sizler için çok büyük fırsatlar yaratacak. Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkiler benim bütün iş hayatımda gözlemlediğim diğer ikili ilişkilerden son derece farklı. Ukrayna, Türk iş adamlarının şeffaflığını, dürüstlüğünü ve yaptığı işin kalitesini gösterilebileceği en rahat piyasalardan biri. İnşallah bu toplantı sadece enerji sektörünün değil diğer sektörlerin de önünü açacaktır."

"Türkiye, Ukrayna'ya en çok yatırım yapan üç ülke arasında"



Türk Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD) Başkanı Burak Pehlivan da bugün Türkiye'nin ihracatının yüzde 48’inin AB ülkelerine yapıldığını ve kazanılan bu avantajın Ukrayna gibi ülkelerde de Türkiye'yi güçlü kıldığını söyledi.

Yaklaşık 600’den fazla Türk şirketinin Ukrayna’ya bugüne kadar 3 milyar doları aşan yatırım yaptığını kaydeden Pehlivan, "Türk sermayesi 2014 sonrası yapılan yatırım tutarıyla, ülkede en çok yatırımı olan üç ülke arasına girmiş durumda." diye konuştu.

Pehlivan, Ukrayna'da Türkiye ve Türk markası algısının günden güne geliştiğini belirterek, "TUİD organizasyonuyla Ukrenergo’nun üst yönetimi, departman direktörleri Türk müteahhitlik, mühendislik, müşavirlik firmaları ve ekipman üreticileriyle bir araya gelecek. Projelerini ve ihalelerine katılım şartlarını anlatacak." ifadelerini kullandı.

(AA)