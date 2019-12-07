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07 Aralık 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 07 Aralık 2019 Cumartesi 09:28:15

Emekliye faizsiz maaş avansı

SGK, emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere, 6 bin 62 lira avans veriyor. Talepler hayata geçerse, bu destekten tüm emekliler faydalanabilecek. Geri ödeme de taksitle olacak.

Faizsiz avans sisteminden tüm emeklilerin faydalanması için hazırlık yapılıyor.

Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avans imkanı sunuyor. Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı olarak kuruma başvurarak avans kullanabiliyor. SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor.

TÜM EMEKLİLERİ KAPSAYACAK

Yani bu yıl başvuru yapan kişi, 6 bin 62 liraya varan avans çekebiliyor. Verilen avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü de, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 oranında kesilerek mahsup ediliyor. Bu uygulamanın tüm emekliler için de yaygınlaştırılması gündemde. Emekliler, bu imkan için alınacak kararı merakla bekliyor. Eğer sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı çektiğinde SGK’ya yazılı başvuru yaparak avans çekebilecek. Tutar, mevcut uygulamadaki gibi asgari ücretin 3 katı kadar olabilecek.

MAAŞININ ÜÇ KATI AVANS

Ya da emekliye, maaşının 3 katına kadar avans verilebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak. Böylece emekliler faizsiz nakit imkanına kavuşacak.

BANKALARDAN ÖZEL ORANLAR

ZİRAAT BANKASI: Maaş ödemelerini banka aracılığıyla alan emeklilere, ‘Emeklinin Artısı Kredi Paketi’ ile konut ve tüketici kredisi veriyor. Buna göre yüzde 0.99 faizle 100 bin liralık konut kredisi alınabiliyor. Tüketici kredisinde faiz oranı 1.35.

AKTİFBANK:  Maaşını PTT’den alan emeklilere özel ihtiyaç kredisi hazırladı. Acil nakit ihtiyacı olan emeklilere, kefilsiz ve şartsız kredi imkanı sunuluyor. 60 bin liraya varan kredilerin başvuruları PTT merkezinden yapılabiliyor. Faiz oranı yüzde 2.45 olarak uygulanıyor.

HALKBANK: ‘Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi’ kapsamında, maaş müşterilerine, aylık yüzde 1.25’ten başlayan faiz oranları ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 100 bin liraya kadar 60 ay vadeli kredi veriliyor.

ING:  Emekli maaşını bankaya taşıyanlara, 60 ay yüzde 1.19’dan başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi veriyor.

GARANTİ: SGK emeklilerine özel kredi hazırlayan banka, uygun faiz oranlarıyla gelir belgesiz, destek, oto ve mortgage kredisi veriyor. Kampanya kapsamında 60 aya varan vade imkanı sağlanıyor.

PTT BANK:   Birçok kişi tarafından tercih edilen PTT kredileri, emekliler için en uygun krediler arasında. Bu krediden yararlanmak için 80 yaşın üzerinde olmamak ve aylık gelirin kredi taksitlerinin yüzde 50’sinden düşük olmaması şartı aranıyor.

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