Emekliye en az 168 lira zam

Tüm emekliler geçtiğimiz ay zam aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5.01, memur emeklilerine ise yüzde 6.02 artış yansıtıldı. Gözler ocak zammına çevrildi. Memur emeklileri ocak zammının oranı için hakem kurulundan çıkacak kararı beklerken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışını ise bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon gösterecek.

KİM, NE ALACAK?

Merkez Bankası’nın yüzde 13.9 olan 2019 yılı enflasyon tahminine göre, 6 aylık TÜFE, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 8.46 olacak.

2 BİN 150 TL'YE ÇIKACAK

Bu tahmin gerçekleşirse, en düşük emekli aylığı esnafta bin 675 liradan bin 816 liraya, Bağ-Kur tarımda bin 249 liradan bin 354 liraya yükselecek. SSK’lılarda en düşük aylık ise 2000’den önce emekli olanlarda bin 982 liradan 2 bin 150 liraya, 2000’den sonra emekli olanlarda bin 181 liradan bin 281 liraya ulaşacak.