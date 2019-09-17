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17 Eylül 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 08:14:05

Emekliye 2.151lira

Merkez Bankası’nın enflasyon tahminine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocakta yüzde 8.52’lik zam alacak. Buna göre en düşük maaş, esnafta 1.817, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda 2 bin 151 liraya çıkacak.

Emeklilerin ocak zammına ilişkin yeni ipucu, Merkez Bankası’nın beklenti anketinden geldi. Ekonomistlerle yapılan eylül ayı beklenti anketinde yer alan yüzde 13.96’lık 2019 yılı enflasyon tahmini, artışa ilişkin beklentileri ortaya koydu. Buna göre, emeklilerin ocak zammında belirleyici olacak 2019’un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 8.52 çıkabilecek. 

NASIL DEĞİŞECEK? 

Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında da yüzde 8.52 artış gerçekleşecek. Eğer bu tahmin gerçekleşirse en düşük maaş, esnaf emeklilerinde 1.675 liradan 1.817 liraya çıkacak. 1.249 lira olan Bağ-Kur tarım emeklilerinin taban aylığı da 1.355 liraya ulaşacak. 

YÜZDE 8.46 OLACAK 

SSK emeklilerinde en düşük maaş ise 2000’den önce emekli olanlarda 1.982 liradan 2 bin 151 liraya, 2000’den sonra emekli olanlarda 1.181 liradan 1.282 liraya yükselecek. Merkez Bankası’nın 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 13.90. Bu tahmine göre 2019’un ikinci yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 8.46 olacak. Emekliler kesin oranı, 3 Ocak’ta öğrenecek.

 

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