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14 Ekim 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 08:07:23

Emekliye 1.150 lira

450 liraya varan promosyon tutarını, 1.000 liraya kadar yükselten bankalar, müşteri kazandıran emekliye, artı 150 lira daha ödüyor. Bazıları da ek hizmet seçenekleri sunuyor.

Bankaların emekli rekabeti sürüyor. Emeklilere pek çok özel imkan sunan bankalar, 3 yıllık dönem için promosyonu 1.000 liraya kadar çıkardı. Faizsiz 2 gün erken maaş, emekli müşteri kazandırana 100-125 lira ödeme gibi uygulamalar da var. İşte bazı kampanyalar:

ÜCRETSİZ PARA ÇEKME 

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM’lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor. Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

DENİZBANK: 450 liraya varan promosyon ödemesi yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. İndirimli alışveriş, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.

FİBABANKA: Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon veriyor. 

İKİ FATURAYA 250 TL 

ING: 450 liraya varan ödemeye ek olarak emekliler, 2 otomatik fatura talimatı vererek 250, ING Mobil kullanarak 50 lira ek nakit promosyon kazanabiliyor.

İŞ BANKASI: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Kredi kartı ücreti almıyor, özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sağlıyor.

QNB FİNANSBANK: Emekli maaşını taşıyıp herhangi bir bankacılık ürününü kullananlara 700 liraya varan ödeme veriyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını getirenlere 125 lira ödüyor. 

HESAP İŞLETİM MUAFİYETİ 

ŞEKERBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. 2 otomatik ödeme talimatına, 150 lira ek nakit veriyor. Ücretsiz havale-EFT, hesap işletim ücreti muafiyeti, şubede işlem önceliği imkanları sunuyor. 

TEB: 2 otomatik fatura talimatı verenlere promosyonu artırıyor. Maaşı 999 liraya kadar olanlar 850, 1.000 ile 1.999 lira arasında olanlar 925, 2 bin lira ve üzeri olanlar ise 1.000 lira promosyon alabiliyor. Emekli yakınını getirenlere de 100 lira ödeme yapıyor.

2020’DE İKİNCİ FIRSAT

Promosyon uygulaması başladığında hemen başvurup ödemesini alanların 3 yıllık taahhüt süresi 2020’de bitiyor. Üç yıllık promosyon alanlar, Mart 2020’den itibaren ikinci kez bu imkandan yararlanabilecek. Emeklilerin büyük çoğunluğu için yeni promosyon dönemi başlaması dolayısıyla, bankalar arasındaki yarışın daha da büyümesi bekleniyor.

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