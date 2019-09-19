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19 Eylül 2019 Perşembe 17:36:37 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 17:37:23

Elektrik aboneleri usulsüz kullanımdan vazgeçiyor

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yılın ilk 6 ayında 124 bin 981 elektrik tüketicisi usulsüz kullanımını sonlandırarak aboneliği kendi üzerine aldı.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in "Gayrimenkulun Enerjisi Raporu"nun 2019'un ilk yarı sonuçları, CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal'ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında açıklandı. 

Rapora göre, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre taşınmalar yüzde 1,4 artarak 275 bin 901 oldu. Bu dönemde, Esenyurt 33 bin 244 taşınma hareketiyle ilk sırada yer alırken, Küçükçekmece'de 22 bin 712 ve Fatih'te 18 bin 81 taşınma gözlendi. En az taşınma ise 3 bin 671 ile Çatalca ilçesinde görüldü.

Bu yılın ilk yarısında yeni gayrimenkule geçiş sayısı yüzde 36,7 azalarak 44 bin 600'e geriledi. Diğer yandan, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda asıl hareketlilik ikinci el gayrimenkulde yaşandı. Söz konusu dönemde ikinci el gayrimenkuldeki taşınma sayısı yüzde 14,7 artışla 231 bin 301'e ulaştı. Böylece, 2019'un ilk yarısındaki taşınma hareketliliğinin yüzde 84'ü ikinci el gayrimenkulde görüldü.

İkinci el gayrimenkule geçişteki en büyük etken, kullanıcıların usulsüz kullanımdan vazgeçerek aboneliklerini kendi üzerlerine almaları oldu.

Bu yıl ocak-haziran döneminde Avrupa Yakası'nda 124 bin 981 elektrik kullanıcısı bilgilerini güncelleyerek usulsüz aboneliğini sonlandırdı.

Avrupa Yakası'nda en yüksek usulsüz kullanımın gerçekleştiği ilçe 58 bin elektrik tüketicisiyle Fatih olurken, yine bilgilerini güncelleyerek usulsüz kullanımı sonlandıran abonelerin en fazla olduğu ilçe de Fatih oldu. Fatih'te, bu yılın ilk yarısında 14 bin 600 elektrik tüketicisi usulsüz elektrik kullanımını sonlandırdı.

Usulsüz elektrik kullanımında Fatih'i 28 bin 542 ile Küçükçekmece ve 28 bin 66 elektrik kullanıcısıyla Bağcılar izlerken, en az usulsüz kullanım Çatalca'da kayıtlara geçti.

Öte yandan, Avrupa Yakası'nda 400 bine yakın tüketici elektrik aboneliği kendi üzerinde olmadığı için usulsüz kullanıma devam ediyor.

İstanbul'un en genci Esenyurt

Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’nda bu yıl ilk defa ilçelerdeki taşınma hareketliliği abonelerin yaş gruplarına göre incelendi.

Buna göre, Avrupa Yakası'nın elektrik aboneliği bakımından en genç ilçesi 0-29 yaş aralığındaki 41 bin 681 abonesiyle Esenyurt oldu. Toplam abone sayısına oranlandığında ise genç abonelerin en yoğun bulunduğu ikinci ilçe ise Şişli oldu.

Avrupa Yakası'nda Bakırköy 60 yaş ve üzeri abonelerin en fazla yaşadığı il olurken, bu ilçeyi Sarıyer ve Bayrampaşa takip etti. 

(AA)

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