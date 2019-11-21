Ek ödemeye yüzde 100 zam
Ocakta emeklilerin ek ödeme tutarı da artacak. Ayrıca ek ödemenin oranının yüzde 8’e çıkarılması gündemde. Talep hayata geçerse emekliler her ay 90 ila 452 lira ek zam alabilecek.
Bu yıl 2 kez zam alan emekliler bir yandan ocak artışını merak ederken, diğer yandan da maaşlarıyla birlikte her ay verilen ek ödemenin yükseltilmesini istiyor. Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödeme, net maaşın yüzde 4’ü, yüzde 5’i oranında oluyor. Maaşı düşük olan emekliler yüzde 5 ek ödemeden yararlanıyor. Halen SSK ve Bağ-Kur emeklilerine aylık 56,28 ile 226,43 lira arasında ek ödeme veriliyor.
TÜED’DEN AÇIKLAMA
Böylece emeklilerin ocakta hem maaşları hem de ek ödeme tutarı yükselecek. Ayrıca ek ödeme oranının artırılması da gündemde. Emekliler, yüzde 4-5’lik oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, yükseltilmesini istiyor. Türkiye Emekliler Derneği yetkilisi de “Ek ödeme oranı en az yüzde 8 olsun” diyor. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin ek ödemeleri 2 katına çıkabilecek.
Ek ödeme tutarları 90,05 ile 452,86 lira aralığına çıkacak.
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