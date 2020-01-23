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23 Ocak 2020 Perşembe 09:24:35 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 09:30:54

e-Ticaret'te Çin-Türkiye iş birliği

Türkiye ile Çin 20 Şubat’ta gerçekleştirilecek Karma Ekonomik Komisyon toplantısında e-ticaret anlaşması için masaya oturacak.

Edinilen bilgilere göre, 17’nci defa yapılacak toplantıda taslak mutabakat metni de hazır. Mutabakat taslağına göre, elektronik ortamda yeni muhtemel iş birliği alanları araştırılacak, tecrübe paylaşımı yapılacak. e-Ticaret alanında iş birliğini kolaylaştırmak için etkili bir iletişim mekanizması sağlanacak. İstikrarlı ve sürdürülebilir mal ve hizmet ticaretinin geliştirilmesi için çaba sarf edilecek.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan haber göre mutabakat hayata geçerse ülkeler, sınır ötesi e-Ticaret pilot bölgelerinin kurulması, sosyal medya ve kısa video pazarlamayı içeren yeni pazarlama modelleri oluşturulması, siber güvenlik, kâğıtsız ticaret, sahte ürünlerde tüketici haklarının ve sağlığının korunması gibi konulara odaklanacak. Mutabakat üç sene geçerli olacak. Tarafların bu süreyi uzatma kapısı ise açık. Çin ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 23,6 milyar doları buluyor.

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