Dolar güne hareketli başladı
Dolar/TL ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasına yönelik iyimserlik ve Çin'in faiz indiriminin küresel risk iştahını desteklemesiyle gelişmekte olan ülke para birimlerinde görülen girişlerle yönünü aşağı çevirdi. Dolar/TL bu sabah güne 5.72 seviyesinin hemen altında başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen haftaki görüşmesi sonrası yatay bir seyir izleyen dolar/TL'de küresel risk iştahı yakından izleniyor.
Bankacılar geçtiğimiz yıllarda TL ve TL cinsi yatırım araçlarında yaşanan negatif ayrışmanın bugün fiyatlamaları cazip hale getirdiğine dikkat çekiyor.
DOLARDA SON DURUM
Dolar/TL bugün saat 07.25 itibarıyla 5.7088-5.7126 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.
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