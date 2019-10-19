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19 Ekim 2019 Cumartesi 18:09:10 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 18:10:16

"Doğu Akdeniz'de doğal gaz varsa biz de çıkaracağız"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, "Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama çalışmalarımız sonuç alınana kadar devam edecek. Doğu Akdeniz'de doğal gaz varsa ki var, biz de çıkaracağız." dedi.

Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu'nda, Kastamonu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Adli Bilimciler Derneği ve Sağlıkta Şiddete Son Derneğince  "Uluslararası 15. Anadolu Bilimleri Kongresi" düzenlendi.

Hasan Taçoy, açılışta yaptığı konuşmada, kongreye katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Barış Pınarı Harekatı'na değinen Taçoy, "Biz 1974'de barış harekatını yaşadık. Belki yaşımız daha çok küçüktü ama savaşın ne olduğunu iyi bilenlerdenim. Savaşın ve karşı tarafın ne yapmak istediğini de iyi bilenlerdenim. Eğer barış yoluyla olmuyorsa savaş yoluyla bir şekilde halletmek gerektiğini de iyi bilenlerdenim." diye konuştu.

Taçoy, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Mehmetçik'e ve vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'mizin, tüm Türk milletinin göstermiş olduğu kararlı duruşunun sonucunda önceki gün büyük gururla izledik ve gördük ki tüm dünya Türkiye'nin haklılığını anladı. Bu haklılığı biz 1974'te anlatmaya çalıştık. Yunan cuntasının yapmış olduğu hareketin ve Kıbrıs'ta yapmış olduğu darbenin neticesinde garantör Türkiye'nin müdahalesinin ne kadar haklı olduğunu anlatmaya çalıştık. Şimdi inşallah anlamışlardır. Çünkü o dönemde Türkiye adaletli ve hakkaniyetli davranışıyla 'Kuzey Kıbrıs' diye isimlendirdiğimiz adanın kuzey kısmının sadece yüzde 36'sına girmiş ve adanını hepsini almak yerine Kıbrıs'ta yaşayan Türklere özgür alanı verebilmek için bir olay gerçekleştirmişti. Bunu dünya çeşitli şekillerde dillendirdi. 'Geldi işgal etti, şunu yaptı, bunu yaptı.' demişti. Şimdi dünya Türkiye'mizin Suriye'ye 32 kilometre girmesini 220 kilometre genişlikteki bir alanı kontrol altına alabilmesi için anlaşmalar imzalama yoluna gidiyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin bölgenin en etkili devleti olduğunu dünyaya bir kez daha gösterdiğini belirten Taçoy,  bu süreçte Kıbrıs Türk halkı olarak her zaman ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında yer aldıklarını dile getirdi.

İçlerindeki azınlık bir grubun çıkan cılız seslerine kulak verilmemesini isteyen Taçoy, "Bu sadece ve sadece seçim propagandaları için yapılmış şeylerdir. Zıtlaşa bilme ve puan toplama adına yapılan işlerdir. Onun için hiç dikkate almadan oları bir kenara itin, hiç konuşmayın bile. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki tarihi kültürel geçmişi ve bu geçmişin ayrılmaz bütünlüğünü unutanlardan değiliz. Bu bütünlüğü kimsenin bozamayacağını her yerde dillendirebiliyoruz. Kıbrıs Türk halkı buna asla müsaade etmeyecektir." diye konuştu.

- Akdeniz'de doğal gaz arama çalışmaları

Taçoy, Türkiye'nin masada ve sahada kazanan bir ülke olduğunu vurgulayarak, mavi vatan Kıbrıs'ta sondaj ve sismik arama gemilerinin görevlerini en iyi şekilde yaptığını anlattı.

Türk donanmasının da bu çalışmalara eşlik ettiğine işaret eden Taçoy, şunları söyledi:

"Rumların tek taraflı oldu bittiler yaratmaya çalıştığı Doğu Akdeniz'de kararlı bir şekilde ilerleyişimizin devam edeceğinin en güzel göstergesidir. Yavuz sondaj gemimiz en son Rumların 7. parsel olarak ilan ettiği bölgede araştırmalarına başladı. Burada yapılacak olan sondaj yaklaşık 5 bin 500 metre. Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama çalışmalarımız sonuç alınana kadar devam edecek. Doğu Akdeniz'de doğal gaz varsa ki var biz de çıkacağız. Rumların bu süreçteki adımları gerilim yaratmaktadır. Mısır, İsrail ve Yunanistan ortak hareket etmektedir. Doğu Akdeniz'de bulunan doğal gazın pazarlanmasının en makbul yolu Türkiye'dir."

Programda Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan, Kastamonu Barosu Başkanı Özgür Demir, Sağlıkta Şiddete Son Derneği Başkanı Ahmet Gürol Şağban, Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı da birer konuşma yaptı.

Kentte 10 ülkeden katılımcıyla gerçekleşen kongre, 21 Ekim'de sona erecek.

AA

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