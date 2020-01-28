Deprem vergisi nereye harcandı?

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Elazığ'da 6.8'lik deprem sonrası bölgeye 5.903 personel, 25.000 çadır, 66.000 battaniye, 4.312 ısıtıcı, 4 mobil mutfak ve 7 mutfak aracı gönderildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin yaşandığı bölgede 2 bin yeni konut üretimine başlayacaklarını belirterek, saha ve zemin etüt çalışmalarına başlandığını söyledi.

Peki yapılan harcamalar deprem vergileriyle nasıl karşılanıyor? Ersoy Dede'nin sunduğu canlı yayında konuya ilişkin soruları cevaplayan 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, "Devlet geleneksel olarak depremzedeler için ne gerekiyorsa yapar, sonrasında vergi ile bu harcamalar karşılanır. Burada da bu işlemiştir. Şimdi yapılan yardımlara sadece nakit ve yapılacak yeni mahallelere, sadece daire adedi olarak bakılmaması gerekir. Depremin ilk anından itibaren edilen müdahaleleri hatırlamak, her şeyin yeniden kurulduğunu hesaplamak gerekir." dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDEN YÜRÜMÜYOR?

Aynı yayında kentsel dönüşümün aksayan yönlerine de değinen Sadi Özdemir, durumu şu şekilde özetledi:

"İstanbul'da 12 dönümlük bir mahallenin dönüşümü için 50 bin kişinin imzası gerekiyor. Şimdi kentsel dönüşüm için zorlayıcı bir yasa çıkarılsa, muhalefetin buna destek olması gerekir ama geçmişte bu böyle olmadı. Yürürlükte olan kanun çıktıktan sonra muhalefetin tepkisiyle mahkemeye gidildi. Bireylerin haklarının çiğnendiğini öne sürerek dava açıldı. Dava sonucunda zorlayıcı hükümleri iptal ettirdiler. Böylece kanun isteğe bağlı hale geldi. Bazı vatandaşların da rant derdine düşmesiyle, müteahhitler ile yapılması gereken anlaşma süreçleri yürümedi."

"KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN YENİ VE ZORLAYICI KANUN LAZIM"

Kentsel dönüşüm için gerekli bütçenin 200 milyar dolar olduğunu dile getiren Sadi Özdemir, bunun müteahhitler kanalıyla yürütülemediğini, devletin işin içine girmesi gerektiğini ve yeni zorlayıcı kanunlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Bu zorlayıcı kanunlar için muhalefetin de destek olması gerektiğini belirten Özdemir, "Devlet ile vatandaşın karşı karşıya gelmemesi gerekiyor. Bunu için muhalefetin kentsel dönüşüm için sert önlemlere destek olması lazım." dedi.

Bir mahallede anlaşma sürecinin en az 4 yıl sürdüğüne dikkat çeken Özdemir, el değiştiren belediye yönetimlerinin yapılan anlaşmaları iptal ettirme yönünde hareket etmesinin de süreçleri ayrıca baltaladığını hatırlattı.