Darülacezenin 'Kültürel ve Sosyal Tesis Projesi'nin temeli atıldı

Darülaceze İdare Meclisi Üyesi Bilal Erdoğan, Darülaceze'nin verdiği hizmetin bağış, katkı ve hayırseverlerin desteğiyle mümkün olduğunu belirterek, "Darülaceze, sokakta kalmış kimsesi olmayan 7'den 70'e, çocuk da dahil olmak üzere, acezelere kol kanat geren, onlara bu milletin misafirperverliğini ve şefkatini yansıtan, aktaran bir kurumdur." dedi.

Erdoğan, beş farklı fonksiyon ve aynı yapı içinde 37 bin metrekare olarak tasarlanan "Kültürel ve Sosyal Tesis Projesi"nin temel atma törenine katıldı.

Törende konuşan Erdoğan, bugünkü adımın Sosyal Hizmet Şehri Projesi'nin ilk adımı olduğunu ifade ederek, "Darülacezenin burada verdiği hizmet bağışlar, katkılar ve hayırseverlerin desteğiyle mümkün oluyor. Darülaceze, sokakta kalmış kimsesi olmayan 7'den 70'e, çocuk da dahil olmak üzere, acezelere kol kanat geren, onlara bu milletin misafirperverliğini ve şefkatini yansıtan, aktaran bir kurumdur. Bu nedenle bu imkanımız olmasa, Bizim Sosyal Hizmet Şehri Projesi'ni yapmamız da mümkün olmaz." diye konuştu.

Projeyle öğrencilerin Darülaceze sakinlerine de yarenlik edeceğini dile getiren Erdoğan, "Onları ziyaret edip, sohbet edecekler. Çünkü burada zaten bizim her gün yüzlerce misafirimiz, sakinlerimize yarenlik ediyor. Burada üniversite bölümünde okuyan öğrenciler, hem yaşlı bakım hizmeti alanında eğitim alacaklar hem de Darülaceze sakinlerimize bu uzmanlıklarını aktarmış olacaklar. Keşke projeyi bir yıl önce başlatabilseydik. Yani Darülaceze İdare Meclisi olarak nerelerde aksaklıklar ve sorunlar yaşadığımızı çok iyi biliyoruz. Bir yıllık Darülacezenin gelir kaybı, birilerinin yüzünden olduysa, günahı vebali de boyunlarına. Bunu çok açık söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Taş üstüne taş koymak ve eser vermenin kolay olmadığını aktaran Erdoğan, bu inşaata başlamanın ve bitirmenin de kolay olmadığını, olmayacağını söyledi.

Erdoğan, Darülacezede, başta Abdülhamid Han olmak üzere, buraya katkı sağlayan bütün milletin hakkı olduğunu dile getirerek, "Biz bir vakıf milletiyiz ve vakıf malının ne demek olduğunu bilen bir milletiz. Vakıf malının sorumluluğunu, vebalini de anlayan, bilen bir milletiz. Onun için şu Perpa'yı Darülacezeden çalıp da buraya ticaret yapan o zamanki idarenin de günahı vebali boynuna. Böyle şeyler unutulmamalı. Bundan sonra da Darülacezeye hizmet edip emek veren insanlar vakıf malına ona göre üstüne titreyerek emek versin ve gayret göstersin." ifadelerini kullandı.

"(1895) yazıp 1895'e bir mesaj atarsanız projede sizin de bir tuğlanız olur"



Bilal Erdoğan, bağış noktasında da destek isteyerek, şöyle devam etti:

"(1895) yazıp 1895'e bir mesaj atarsanız Sosyal Hizmet Şehri Projemizde sizin de bir tuğlanız olmuş olur. 10 lira... Taş atıp kolunuz yorulmaz. Ben bugün Hamza Cebeci'ye de soracağım; 'Bugün 10 lira kaç tane geldi merak ediyorum.' diyeceğim. Ben bu 10 liraların bereketine inanan bir insanım. Bazen İdare Meclisinde bu tartışma konusu oluyor. '10 liralarla burayı nasıl yapacağız?' diyorlar ama ben gerçekten 10 milyon verendense, 10 lira vermenin bereketinin daha yüce olduğunu düşünüyorum. Onun için ne olursunuz, aklınıza geldikçe, 'Şu proje hayata geçsin inşallah.' diye 10 liralarınızı tenezzül edip Darülacezeye bağışlayın. Bugün ne olursunuz bunu bir kere yapın ve çevrenize de söyleyin. Bu çok güzel ve hayırlı bir iş. Neden? 125 yıl önce o zamanki koşullarda buranın bin acezeye bakması planlanarak burası yapılmış."

Darülacezenin kurulduğu günden bugüne kadar tek, eşi, benzeri olmayan bir proje olarak ayakta kaldığını ifade eden Erdoğan, bu hizmetin katlanarak artması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, bu hizmetin desteklenerek yapılacak bir hizmet olduğunu aktararak, "Şimdi yeni yapılacak Sosyal Hizmet Şehri Projesi'nin bin 500 sakine hizmet etmesi planlanıyor. Burası şu an 500 sakine hizmet veriyor. Orası demek ki 3 kat daha fazla hizmet görecek. 3 kat fazla külfeti karşılayabilmemiz için burayı bitirmemiz lazım." dedi.

Bilal Erdoğan, iki projeyi de en kısa sürede tamamlamayı istediklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından projenin temeli atıldı. Törene Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, AK Parti ve MHP ilçe başkanları ve üyeler katıldı.

Proje, 15 bin metrekaresi öğrenci yurdu, 7 bin 700 metrekaresi üniversite, bin 100 metrekaresi ticari alan, 400 metrekaresi aile sağlık birimi, 7 bin 900 metrekaresi otopark olmak üzere 37 bin metrekare olarak tasarlandı.

(AA)