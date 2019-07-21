Darbecilerin hedefi Güney Kore

İhracatçı firmalar, 6,5 milyar dolarlık büyük pazara gözünü dikti. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, “Güney Kore'de ayakkabı ve saraciyede çok ciddi bir potansiyel var. Bir Çin gerçeği var ama Türkiye onlar için kaliteli ve ekonomik malda bir tercih sebebi olabilir” dedi. Zandar, “e-ihracat konusunda Türkiye'deki önemli bir firmanın bir kısmı Koreliler tarafından satın alındı. Bu firma yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, Türkiye'den oraya direkt satış gerçekleştirebilecek altyapı hazır” ifadelerini kullandı.