26 Şubat 2020 Çarşamba 10:41:52 | Son Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 10:57:57
"Çin'den yapılan ara malı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Çin'den yapılan ara malı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var" dedi.
Bakan Varank, "Aralık 2019 ve Ocak 2020'de 783 yatırım teşvik belgesi düzenledik, üst üste 2 ay verdiğimiz belgede teşvik tarihimizin rekorunu kırdık" ifadelerini kullandı.
Varank, "Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nı devreye alıyoruz. Programa başvurular 2 Mart'ta başlayacak" duyurusunda bulundu.
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