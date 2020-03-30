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30 Mart 2020 Pazartesi 09:16:53 | Son Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 09:17:27

Çin'den büyük faiz indirimi

Çin Merkez Bankası, koronavirüs salgını nedeniyle faizi 20 baz puan indirerek yüzde 2.20'ye çekti.

Çin Merkez Bankası (PBOC), yetkililer koronavirüsün ekonomiye olan etkisini azaltmak için alınan adımları artırırken ters repo faiz oranını beklenmedik şekilde 20 baz puan düşürerek yaklaşık son 5 yılın en büyük indirimini yaptı.

PBOC, internet sitesinden yaptığı açıklamada 7 günlük ters repo faizini %2.40'tan %2.20'ye düşürdüğünü açıkladı ancak faizi neden düşürdüğüne dair bir sebep vermedi.

Merkez Bankası danışmanlarından Ma Jun devlet medyasına yaptığı açıklamada Çin'in para politikasında değişiklik yapacak esnekliğe sahip olduğunu söylerken faiz kararında Çin'de faaliyetlerine tekrar başlayan şirketlerin, küresel koronavirüs salgınının ve dünya genelinde ekonomideki kötü gidişatın dikkate alındığını ifade etti.

PBOC, Kasım'dan beri yedi gün vadeli faiz oranında üçüncü kez indirime gitti.

Capital Economics şirketinden yayımlanan notta "ekonominin virüs öncesi haline dönebilmesi için özellikle mali alanda daha fazla gevşemeye ihtiyaç duyulacak" ifadeleri yer aldı.

Koronavirüs salgını ortaya çıktığı ülke olan Çin'de gücünü tiyitrmeye başladı. Şubat ayında zirve yayılım gösteren salgın sonucu ülkede toplam vaka sayısı 81,470 olurken, 3,304 kişi hayatını kaybetti.

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