Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıkladı: 6 ay ertelendi

Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Korona virüs salgınının turizm sektörüne olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik aldığımız tedbirler çerçevesinde kamu arazileri üzerindeki turizm tesislerinden Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında tahsil edilecek gelirleri 6 ay süreyle erteledik" denildi.