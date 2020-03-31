31 Mart 2020 Salı 12:18:31 | Son Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 14:59:21
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıkladı: 6 ay ertelendi
Çevre Şehircilik Bakanlığı: "Korona virüs salgınının turizm sektörüne olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik aldığımız tedbirler çerçevesinde kamu arazileri üzerindeki turizm tesislerinden Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında tahsil edilecek gelirleri 6 ay süreyle erteledik."
Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Korona virüs salgınının turizm sektörüne olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik aldığımız tedbirler çerçevesinde kamu arazileri üzerindeki turizm tesislerinden Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında tahsil edilecek gelirleri 6 ay süreyle erteledik" denildi.
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