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09 Kasım 2019 Cumartesi 14:32:35 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 14:33:20

Buğdayda 21,5 milyon ton üretim hedefleniyor

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Güldal, yılda 21,5 milyon ton buğday üretimi hedeflediklerini söyledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda çiftçinin özellikle bazı alternatif ürünlere yönelmesi nedeniyle buğday üretiminin bir miktar azaldığını söyledi.

Hem Türkiye'de duyulan ihtiyaç hem de buğdayın un ve makarna ihracatındaki yeri hakkında bilgi veren Güldal, şöyle konuştu:

"Anavatanı Anadolu olan buğdayın tekrar yılda 21,5 milyon ton civarında üretilmesi gerekmektedir. Bunun için Tarım ve Orman Bakanlığı prim ve gübre desteklerini yüzde 100 arttırdı. TMO olarak da bu sene alım fiyatlarımızda özellikle şunu vurguladık; çiftçi buğday ekerse mutlu, memnun ve karlı bir üretim yapmış olur. Bu sene, önümüzdeki sene ve daha sonraki seneler buğday için daha avantajlı olacaktır. Üreticilerimiz özellikle, ekmeklik ve makarnalık buğday ekimine önem verirse daha memnun kalacaklar, daha karlı bir yatırım yapmış olacaklardır."

Tarımsal ürün deseni içerisinde buğdayın önemini her fırsatta vurgulamaya çalıştıklarını ifade eden Güldal, Türkiye'nin buğday üretiminin önceki yıllarda olduğu gibi 21,5 milyon ton seviyelerine gelmesi gerektiğini, bu amaçla her türlü kurumsal desteğin verildiğini kaydetti.

"İthalatı ticaretin ihtiyacı için yapıyoruz"

Üreticilerin buğday konusunda daha duyarlı olması gerektiğini, bu ürünün her açıdan Türkiye'ye kazanç sağladığını vurgulayan Güldal, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin yıllık, yaklaşık 19 milyon ton buğday ihtiyacı var. 5-6 milyon ton da ithalat yapıyoruz. İthalatımızı ihtiyacımızdan dolayı değil, ticaret için yapıyoruz. Türkiye özellikle un ihracatında dünya birincisi, makarna ihracatında dünya ikincisidir. Dolayısıyla, 5-6 milyon tonluk buğday ithalatının Türkiye'ye yaklaşık 1,4 milyar dolar gibi tarımsal ihracat katkısı vardır. Bu önemli bir tarımsal gelirdir. Bunu göz ardı etmemek lazım."

Güldal, buğdaydan üretilen un ve makarnanın ihracatını yaparken, iç piyasanın da bozulmaması gerektiğini, bunun için de TMO'nun stoklarının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

(AA)

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