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20 Ağustos 2019 Salı 11:44:52 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 11:46:14

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kamar: Bu yıl 6 milyar dolar mücevher ihracatı hedefliyoruz

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kamar, "Bu yıl 6 milyar dolar, 2023 yılı için 12 milyar dolar mücevher ihracatı hedefliyoruz." dedi.

Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, mücevher sektörünün ihracatta en yüksek performans gösteren sektör ünvanını aldığını belirterek, "Bu yıl 6 milyar dolar, 2023 yılı için 12 milyar dolar mücevher ihracatı hedefliyoruz." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, mücevher sektörü temmuz ayında önceki yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 96,2 yükselterek, söz konusu dönemde dış satımını en yüksek oranlı artıran sektör oldu.

Bu yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 12,8 artıran sektör böylece 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Temmuzda son 12 ayda gerçekleştirilen mücevher ihracatı ise yaklaşık 4,6 milyar dolara ulaştı.

Kamar, AA muhabirine, mücevher sektörünün ihracat başarısında MİB'in performansı artırabilmek ve potansiyeli gösterebilmek adına satış ve pazarlama stratejilerinin belirleyip adımlar atmasının etkili olduğunu söyledi.

Türkiye dendiği zaman yabancıların aklına halı ve deri geldiğini belirten Kamar, "Bu sıralamaya mücevher de eklenmeli diyerek yurt dışında fuarlara katıldık, ticari heyetler oluşturduk, roadshowlar düzenledik ve yurt dışındaki yüzlerce önemli marka ve satınalmacıları ülkemizde ağırladık. Yılda iki kez düzenlediğimiz İstanbul Mücevher Fuarı'nın da sektöre olan katkıları yadsınamaz. Artık bu faaliyetlerin meyvesini topluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kamar, mücevher sektörünün geçen yıl yüzde 35'lik artışla 4,4 milyar dolar seviyesine gelerek en yüksek performans gösteren sektör olduğunu hatırlatarak, bu yıl 6 milyar dolar, 2023 yılı için 12 milyar dolar mücevher ihracatı hedeflediklerini aktardı.

"Türkiye altın için bir 'hub' haline geldi"

İhracat hedeflerini gerçekleştirebilmek için son bir yıldır stratejik bir sektör olduklarını anlatmaya çalıştıklarını vurgulayan Kamar, "Türkiye, jeopolitik önemiyle altın için de bir 'hub' haline geldi. Mevcut pozisyonu daha da ileri götürebilmek ve mücevher ihracatı hedeflerine ulaşabilmek için hem iç hem de dış piyasada sektörü rahatlatacak tüm adımlar ivedi bir şekilde atılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kamar, mücevher sektörünün yaklaşık 35 bin kuyumcu ve 6 bin üreticisiyle birlikte toplam 1 milyon kişiye istihdam sağlayan stratejik bir sektör olduğunun altını çizerek, Türkiye'nin bugün Hindistan, Çin ve İtalya gibi dünya çapında büyük bir üretici konumunu aldığını anlattı.

Tarafları olumlu etkileyecek yasal düzenlemelerle sektörün performansını artırarak devam ettireceğini anlatan Kamar, şu bilgileri paylaştı:

"İhracatçıları son derece olumsuz etkileyen Ata Karnesi Teminat Oranları ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1 oranında banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) alınması konuları vardı. Hükümetimizle eş güdümlü olarak bu konu çözüldü. İç piyasa için son derece önemli olan 'kredi kartına dört taksit' konusu da ülke ekonomisine katma değer sağlayacak bir şekilde çözüme ulaştı."

"Miami'ye çıkarma yapacağız"

Gelecek dönemde mücevher sektörü için planlanan etkinliklere de değinerek, şunları kaydetti:

"Ağustos ayının son haftası Türk mücevher sektörü olarak Miami'ye çıkarma yapacağız. Ardından Hong Kong'daki fuara katılacağız. Sonrasında da bu yıl 8'incisi düzenlenecek olan ve dünya mücevher sektörü için büyük önem arz eden 'Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Değerli Taş ve Mücevher Birlikleri Konferansı' , Mücevher İhracatçıları Birliği'nin ev sahipliğinde 8-12 Ekim tarihleri arasında ilk kez İstanbul’da gerçekleştirilecek. Bu etkinlikte 500'e yakın mücevherle ilintili ismi ağırlayacağız. Eş zamanlı olarak 49'uncu İstanbul Mücevher Fuarı'nın kapılarını açacağız. Yoğun bir takvime sahibiz, her bir durak ihracatımız için yeni bir adım demek. Dolayısıyla bu yıl ihracat hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz."

(AA)

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