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16 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 02:44:22

Borsaya güvenen kazandı

Geçen ay başlayan yükselişini bu ayın ilk 2 haftasında da devam ettiren BIST 100 endeksi, 20 ayın en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. 

Borsa, 6 haftadır devam eden ralliyle 20 ayın zirvesine çıkarken, 2018'in kayıplarını silmeye yöneldi.  Borsa İstanbul'da geçen ay başlayan yükselişinen, bu ayın ilk 2 haftasında da devam etmesiyle bu hafta 112.000 puan sınırına kadar yükselen BIST 100 endeksi, yılın son 2 haftasında yaklaşık yüzde 4 daha yükselmesi durumunda 2018'in kayıplarını telafi etmiş olacak. 

6 HAFTALIK YÜKSELİŞ 

Endeks, bu hafta 111.910 puana kadar çıktı ve haftayı 110.477 puandan tamamladı. 6 haftalık yükselişte yaklaşık yüzde 12 değer kazanan BIST 100 endeksinin, 2018 kapanışına göre değer kazancı ise yüzde 21'e ulaştı. Kasım ayı başından bu yana etkili olan rallide, yüzde 45 ile bilişim,  yüzde 41 ile turizm ve yüzde 34 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı gibi sektörler öne çıktı. 

119 BİNE ÇIKABİLİR 

Bankacılık sektörü hisselerinin daha fazla katkı vermesi durumunda, BIST 100 endeksindeki yükselişin ivme kazanabileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan 111.000 üzerindeki hedeflerin 115.000 ve 119.000 seviyelerinde olacağını belirtti. 

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