Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 620,35 puan ve yüzde 0,64 artışla 97.199,04 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,80, holding endeksi yüzde 0,84 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,12 ile orman, kağıt, basım, tek gerileyen ise yüzde 0,08 ile bilişim oldu.

Dün azalan küresel risk iştahı ile satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, yüzde 2,84 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 96.578,70 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ile ABD'de konut başlangıçları ve tüketici güven endeks verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.400 ve 95.500 seviyelerinin destek, 100.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans’ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 azalmasını bekliyor. Ekonomistler, haziran ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 1,1 azalacağı tahmin ediliyor. Mayısta geçen yılın aynı dönemine göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi yüzde 0,1, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yüzde 1,3 azalmıştı. Öte yandan mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 artmıştı.

(AA)