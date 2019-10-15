Borçlu şirkete cansuyu

TBB tarafından, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Uygulaması hakkında yapılan duyuru, birliğin sitesinde yayımlandı. Duyuruda, banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için FYY uygulamasına başlanacağı belirtilerek, “Küçük ölçekli şirketlerde uygulamaya başlanması için onay beklenmektedir” denildi.Uygulamayla borçlarını ödemeye niyeti olan, ancak gelir-gider dengesi bozulduğu için edimlerini yerine getiremeyen müşterilerin, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine imkan verilmesinin amaçlandığı aktarılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

BÜYÜME İVME KATACAK

“Yeniden yapılandırma uygulamasının; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun geçici 32'nci maddesi uyarınca bankalar finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleriyle kredi ilişkisinde bulunan borçluların bu kuruluşlar nezdindeki kredi borçlarına ilişkin, çerçeve anlaşma ve sözleşmeleri kapsamında alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine, üretim, yatırım, istihdam faaliyetlerini sürdürmelerine, dolayısıyla ekonomik büyümeye imkân verecektir.

İFLAS EDENLER FAYDALANAMAZ

Banka ve finansal kurumlara 25 milyon TL ve üzeri kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler, FYY uygulamasından yararlanabilecektir. 25 milyon TL'nin altında kredi borcu bulunan küçük ölçekli şirketler ise onayın alınmasını takiben FYY uygulamasından yararlanabilecektir. Haklarında iflas kararı bulunan borçlular FYY'den yararlanamayacaktır”

İCRA TAKİBİ YAPILAMAYACAK

FYY sürecine alınabilecek borçluların, en yüksek 3 alacaklı kuruluştan birine, anlaşma ekinde belirtilen formata uygun bir başvuru ve taahhüt mektubuyla başvuruda bulunabilecek. Başvurusu kabul edilen borçlular için, alacaklı kuruluşlar icra takibi yapamayacak, mevcut takiplere devam edemeyecek, yeni takipler açamayacak ve diğer yasal yollara başvuramayacak.

Finansal Yeniden Yapılandırma Uygulaması hakkında detaylı bilgi ve anlaşmalı kurumların listesine TBB'nin “www.tbb.org.tr/fyy” sayfasından ulaşılabilir.