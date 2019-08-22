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22 Ağustos 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 08:42:25

Bankadan satılık 10 bin konut

Bankaların satışa sunduğu konutlara bakmadan geçmeyin. Fiyatı 16 binden başlayıp 4 milyon TL’ye kadar çıkan daireler KDV’den muaf. Üstelik piyasa fiyatından yüzde 40 daha ucuz.

Bankaların kullandırmış olduğu kredilerden kaynaklı portföylerine kattıkları gayrimenkullerin sayısı 20 bini aştı. Edirne’den Kars’a neredeyse tüm illerde yer alan gayrimenkuller piyasanın altında fiyatlarla satışa sunuluyor. Bankaların portföylerini sadece gayrimenkuller de oluşturmuyor. Otomobil, kamyon, vinç ve deniz taşıtları gibi çok sayıda araç da bankalar tarafından satışa sunulmuş durumda.

PİYASA DEĞERİNİN ALTINDA

Bankalar da bu mülkleri bir an önce satıp nakte dönüştürmek istiyor. Bu durum, alıcılar için avantaj yaratıyor. Çünkü bankalar, hızla satış yapabilmek için bu mülkleri piyasaya göre daha uygun fiyatlarla satışa çıkarıyor ve teklif alıyor. Son dönemde bankaların portföyündeki artış nedeniyle gayrimenkuller ekspertiz değerlerinden yüzde 25 daha ucuza satılır hale geldi.

NEREYE İLAN VERİLİYOR?

Bankaların sitelerini tek tek incelemek ve bankayla iletişime geçmeye çalışmak yerine aracı kuruluşları bulmak daha kolay. Çoğu banka, e-ihale çözümü sunan şirketlerle çalışıyor. Bunlardan biri Intengo. Ayrıca Tapu.com, bankadan.com, istegayrimenkul.com gibi bu alana özel hizmet veren siteler de bulunuyor. Sahibinden.com’da da bankalara özel ilanları bulmak mümkün. Turyap, Coldwell Banker, Remax gibi gayrimenkul danışmanlık şirketleri de bu portföylerin satışını üstlenebiliyor.

RİSKLİ Mİ?

Bankadan gayrimenkul almak, normal bir mülk sahibinden gayrimenkul almak ile aynı. Yani bir riski yok. Ancak beğendiğiniz konutun detaylarını mutlaka inceleyin. Evin hisseli olup olmadığını, tapunun durumunu, imarını, işgalcisi olup olmadığını, hasar bilgilerini ve dairenin özelliklerini mutlaka kontrol edin. Sürprizlerle karşılaşmayın.

İHALE Mİ DİREKT SATIŞ MI?

Bazı bankalar e-ihale yöntemiyle, bazı bankalar ise direkt olarak şubelerden satış ve teklif alma süreçlerini yürütüyor. E-ihale’de siteye gerekli bilgileri girip üye olup teklif veriyorsunuz. Şubelere başvurulduğunda ise tüm teklifler kapalı zarf yoluyla yapılıyor. Teklifler için belirli bir süre belirleniyor. Süre bitiminde verdiğiniz teklif en yüksek teklif olursa, alımsatım süreci başlıyor.

TEMİNAT ŞARTI VAR MI?

Beğendiğiniz gayrimenkule teklif verebilmek için önce teminat ödemeniz gerekiyor. Her bankanın teminat bedeli farklı. Genelde yüzde 2 ile 15 arasında değişiyor. Teklifiniz düşük kalır da satış gerçekleşmezse teminat iade ediliyor.

TAKSİT YAPILIYOR MU?

Hayır, bankalar vadeli satışa yanaşmıyor. Satışlar peşin. Ancak çoğu banka kendi portföyünden gayrimenkul alanlara uygun koşullarda kredi imkanı veriyor. Örneğin yüzde 1.30 faizle kredi imkanı sunan kamu bankaları var. Katılım bankalarında ise aylık yüzde 0.99 kâr oranı ile 10 yıla kadar vadeli kredi imkanı sunanlar bulunuyor.

ARACI VAR MI?

Bankadan satılan gayrimenkuller KDV’den muaflar. Böylece, daireyi çok daha ucuza mal edebiliyorsunuz. Ayrıca direkt bankadan alım yapıldığı için emlakçı komisyonu ödemesi gibi ekstra giderler de çıkmıyor. Aracı şirketler üzerinden alanlar ise komisyon ödeyebilir. Tapu harcı ise alıcı ve satıcı tarafından karşılıklı ödeniyor.

FABRİKA DA VAR KÖŞK DE

Bankaların portföyünde Türkiye’nin dört bir köşesinden normal daire de bulmak mümkün, milyon dolarlık köşkler de... Örneğin, 20 milyon liraya İstanbul’da Boğaz manzaralı köşk de... Galata Kulesi’nin dibinde 22.5 milyon liralık sıfır bina da bankaların portföyü arasında. Bir bankanın portföyünde Ankara’da 4 milyon liraya satılan balo salonu bile var. İlanlarda birçok iş yeri yer aldığı gibi fabrikalar da var.

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