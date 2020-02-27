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27 Şubat 2020 Perşembe 15:10:50 | Son Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 15:12:06

Bakan Varank'tan koronavirüs açıklaması!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Koronavirüs nedeniyle bütün dünya piyasalarında belirsizlik var ama biz elimizden gelen bütün tedbirleri alarak global piyasaları da dikkate alacak şekilde sanayicimizin, üreticimizin gerekli hazırlıkları yapmasına yardımcı olmayı hedefliyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kütahya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) sanayicilerin katılımıyla düzenlenen istişare toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, şehrin altyapısını ve kapasitesini geliştirecek projeleri hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Kütahya'daki OSB'lerde çarkların hızlı bir şekilde döndüğüne işaret eden Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Finansman maliyetlerini oldukça aşağıya çektik, sanayicilerimiz çok memnun. Aynı zamanda sanayicinin, üreticinin önünde yük olan birtakım unsurları da kaldırmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Bankaların çeşitli komisyon oranları ve ücretlendirmeleri vardı, buna bir çeki düzen getiriyor Hazine ve Maliye Bakanlığımız. En önemli beklenti, erken kredi kapamada istenen yüksek komisyon oranlarıydı, bunların hepsi aşağıya iniyor. Biz, 2020 yılını yatırım yılı olarak göreceğimize inanıyoruz. Şartlar olgunlaşıyor. Koronavirüs nedeniyle bütün dünya piyasalarında belirsizlik var ama biz elimizden gelen bütün tedbirleri alarak dış global piyasaları da dikkate alacak şekilde sanayicimizin, üreticimizin gerekli hazırlıkları yapmasına yardımcı olmayı hedefliyoruz."

"Sanayicilerin elinden tutmaya hazırız"

Varank, 2023 yılına kadar seçimsiz bir çalışma alanı bulunduğuna dikkati çekti.

Sanayicilerin elinden tutmaya hazır olduklarını dile getiren Varank, "Siz yeter ki yatırım yapmak isteyin, istihdamı artırmak isteyin. Gerek Bakanlığımızın teşvik uygulamaları gerekse diğer desteklerle elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu seneyi çok iyi değerlendirmemiz lazım." diye konuştu.

Toplantı basına kapalı devam etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kütahya'daki programı kapsamında Valiliği ziyaret etti. Vali Ömer Toraman'dan ilde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alan Varank'a ziyaretinde, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler ve İshak Gazel ile MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş eşlik etti.

(AA)

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