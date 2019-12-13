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13 Aralık 2019 Cuma 19:05:33 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 19:35:50

Bakan Albayrak: Enflasyonu önümüzdeki yıldan itibaren kalıcı tek haneli rakamlara çekmiş olacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ahiler Kalkınma Ajansında "Nevşehir İş Dünyası Buluşması" programında iş insanlarıyla bir araya geldi. Bakan Albayrak, enflasyonu gelecek yıldan itibaren kalıcı olarak tek haneli rakamlara çekmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bakan Albayrak, güçlü Türkiye yolculuğunun hız kesmeden devam ettiğini, ülkemizin son 1,5 yıldır ekonomi alanında birçok ülkenin karşı koyamayacağı büyüklükte saldırılara maruz kaldığını, Türk milletinin inancı ve feraseti, iş insanlarının iş birliğiyle bu zorlu sürecin geride bırakıldığını belirtti. 

Son süreçte, Türk ekonomisinin potansiyeline inananların kazandığını belirten Bakan Albayrak, geçen yıl ağustos, eylül, ekim aylarında "Türkiye ekonomisi küçülecek, enflasyon durdurulamaz, kur tutulamaz" söylemleri ile felaket senaryoları çizenlerin bugün hayal kırıklığına uğradığını vurguladı.

'MALUM KORO' KAYBETMEYE DEVAM EDECEK

Bakan Albayrak, bu ülkeye güvenenlerin gelecek süreçte de kazanacağını, "malum koronun" kaybetmeye devam edeceğini belirtti ve şunları kaydetti:

"Bu tablo çok daha iyi noktalara gelecek. Türkiye, hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için en cazip ve en avantajlı piyasalardan biri olmaya devam edecek. 2 yıllık tahvil faizlerinde yüzde 26'lardan aşağı yönlü trendin sürmesi neticesinde yüzde 12 bandına kadar gerileme sağlanarak, Ekim 2017 seviyelerine dönülmüş oldu. Mücadele alanlarımızın başında gelen enflasyonda, yüzde 25'lerden kasım ayı itibarıyla yüzde 10 bandına gerilemeyi sağlamış olduk. İnşallah bu yılı, hedefimiz olan 12'nin altında bir seviyeyle kapatıp, enflasyonu önümüzdeki yıldan itibaren kalıcı tek haneli rakamlara çekmiş olacağız. Dengelenme sürecinde sürekli vurguladığımız üzere, yaşanan tüm iyileşmeleri ve gelişmeleri vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza yansıttık, yansıtmaya devam ediyoruz."

İhracat ve yüksek teknoloji ürün odaklı sektörlerin desteklenmesi amacıyla devreye alınan İVME finansman paketiyle 50 binden fazla üreticiye 40 milyar liralık kredi tahsisi yapıldığına değinen Albayrak, bu rakamın yaklaşık 25 milyar lirasının kullandırıldığını açıkladı.

Albayrak, Türkiye'nin doğal büyüme sürecine girmeye başladığına işaret ederek, "Üçüncü çeyrekteki pozitif yönlü büyümenin ardından bu yılın son çeyreğinde yaklaşık yüzde 5'lik bir büyüme performansı yakalayacağımızı tahmin ediyoruz. Özellikle önümüzdeki yıldan itibaren yüzde 5'lik doğal büyüme potansiyelimizi gerçekleştireceğimiz bir süreç, bu yılın son çeyreğiyle başlamış olacak." diye konuştu.

Açıklanan verilere göre sanayi üretiminin yakaladığı büyüme eğiliminin sürdüğüne dikkati çeken Albayrak, bu verilerin, son çeyrekte öngördükleri büyümenin gerçekleşeceğine işaret ettiğini söyledi.

ULUSLARARASI KURULUŞLAR TÜRKİYE EKONOMOSİ TAHMİNLERİNİ REVİZE EDİYOR

Uluslararası kuruluşların Türkiye ekonomisine yönelik tahminlerini revize etmeye başladıklarına vurgulayan Bakan Albayrak, "Tüm bu alanlarda ortaya koyduğumuz başarılı performans neticesinde, uluslararası kuruluşların tamamı Türkiye ekonomisine yönelik tahminlerini lehimize revize etmeye başladılar. Bir yıl önce, Türkiye, Arjantin gibi IMF ile anlaşıp 50 milyar dolar alıp IMF'ye teslim olacaktı. Biz dedik ki 'Türkiye'nin ihtiyacı yok, bilançosu, ekonomisi güçlü', birileri inanmadı. Peki bir yıl geçti ne oldu? Arjantin IMF ile anlaştı, sonra 50 milyar doları da aldı. Bir kuruş kimseden almadık. Tüm bu süreçte, terör örgütleriyle mücadelede son 6 yılda adım adım ve her birinden güçlenerek çıktığımız bu operasyonlarla rüşdünü ispat eden, her geçen gün daha da bağımsızlaşan özgürleşen bir ülkeye doğru adım adım gidiyoruz." dedi. 

(AA)

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