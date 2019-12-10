Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı başladı

  • Bist 100
    108011
  • Dolar
    5,7972
  • Euro
    6,4239
  • Altın
    274,0530
İstanbul
11 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Özgecan Aslan'ın ailesi Ceren Özdemir'in evinde Özgecan Aslan'ın ailesi Ceren Özdemir'in evinde
Sokak ortasında cinayetin katil zanlısı böyle yakalandı Sokak ortasında cinayetin katil zanlısı böyle yakalandı
Batman’da katil zanlısı böyle yakalandı Batman’da katil zanlısı böyle yakalandı
Bakan Kurum: Türkiye iklim değişikliğiyle mücadelede daha fazlasını yapmaya kararlıdır Bakan Kurum: Türkiye iklim değişikliğiyle mücadelede daha fazlasını yapmaya kararlıdır
Efsane oyuncu Kirk Douglas 103 yaşında Efsane oyuncu Kirk Douglas 103 yaşında
Dünyanın en genç başbakanına Finlandiya Parlamentosundan onay Dünyanın en genç başbakanına Finlandiya Parlamentosundan onay
KKTC’den flaş "üçlü çete" açıklaması: AB gereken tokadı atmazsa gelecek endişe verici olur KKTC’den flaş "üçlü çete" açıklaması: AB gereken tokadı atmazsa gelecek endişe verici olur
AB, 6 milyar avroluk desteğin sadece 2,7 milyar avrosunu gönderdi AB, 6 milyar avroluk desteğin sadece 2,7 milyar avrosunu gönderdi
AB üyesi bazı ülkelere finansal işlemler vergisi AB üyesi bazı ülkelere finansal işlemler vergisi
BBC Muhafazakar Parti hakkındaki İslamofobi iddialarına duyarsız kalmakla suçlandı BBC Muhafazakar Parti hakkındaki İslamofobi iddialarına duyarsız kalmakla suçlandı
İran'daki internet kesintinin ülkeye günlük zararı 176 milyon dolar İran'daki internet kesintinin ülkeye günlük zararı 176 milyon dolar
Bosna Hersek'teki Vucjak Kampı'nda kalan göçmenler taşınıyor Bosna Hersek'teki Vucjak Kampı'nda kalan göçmenler taşınıyor
Çiğ köfte dürüme uyuşturucu koyan şahıs tutuklandı Çiğ köfte dürüme uyuşturucu koyan şahıs tutuklandı
Roxette'in solisti Marie Fredriksson yaşamını yitirdi Roxette'in solisti Marie Fredriksson yaşamını yitirdi
Milli Muharip Uçak projesiyle ilgili Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'den flaş açıklama: Görüşme fırsatımız olabilir Milli Muharip Uçak projesiyle ilgili Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'den flaş açıklama: Görüşme fırsatımız olabilir
THY kasımda yüzde 82,3 doluluğa ulaştı THY kasımda yüzde 82,3 doluluğa ulaştı
Beşiktaş saldırısında şehit olanlar anıldı Beşiktaş saldırısında şehit olanlar anıldı
Trabzon kruvaziyer turizmine yöneliyor Trabzon kruvaziyer turizmine yöneliyor
Balıkçılar bu yıl palamutta umduğunu bulamadı Balıkçılar bu yıl palamutta umduğunu bulamadı
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı başladı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı başladı
Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa, PFDK'ya sevk edildi Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa, PFDK'ya sevk edildi
Doha'dan Sabiha Gökçen Havalimanına gelen bir milyonuncu yolcuya tören Doha'dan Sabiha Gökçen Havalimanına gelen bir milyonuncu yolcuya tören
Alkaş’tan 'Yabancıya konut satışını kısa vadede 100 bine çıkarabiliriz' öngörüsü Alkaş’tan 'Yabancıya konut satışını kısa vadede 100 bine çıkarabiliriz' öngörüsü
ATV Müge Anlı'ya kızını aramaya geldi başka bir kayıp dosyasını açtı! ATV Müge Anlı'ya kızını aramaya geldi başka bir kayıp dosyasını açtı!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Aralık 2019 Salı 16:48:49 | Son Güncelleme: 10 Aralık 2019 Salı 16:49:51

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı başladı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında ikinci kez toplandı.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında Türk-İş'te toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, işçileri temsilen Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işverenleri temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç yer aldı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, ev sahibi olarak komisyon üyelerine hitaben selamlama konuşması yaptı. Asgari ücret sürecini bu yıl Hak-İş ve DİSK ile yürüttüklerini belirten Atalay, bugünkü toplantının ardından iki konfederasyonu bilgilendireceklerini söyledi. Bir kişinin 2 bin 578 lira olan yaşam maliyetinin altındaki rakamı kabul etmeyeceklerini vurgulayan Atalay, şöyle konuştu:

"Biz aynı noktadayız. DİSK'in talep ettiği rakam başka. Hak-İş, 'Ortak bir rakam olursa katkı sağlarız' diyor. Bu aşamada süreci görmemiz lazım. Komisyon çalışma yapacak, inşallah çalışanlar lehine güzel bir toplantı olur, güzel bir rakam açıklanırsa biz de mutlu oluruz."

"Komisyon, veri ve raporları dinleyecek"

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder ise Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bağımsız bir komisyon olduğunu belirterek komisyonun çalışanların geçim şartları ve ülkenin ekonomik durumuna göre yeni asgari ücreti belirlemeye çalıştığını vurguladı.

İlk toplantıda Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve TÜİK'ten belirli konulardaki veri ve raporları komisyona sunmasını istediklerini dile getiren Önder, "Bugün, kamu kurum temsilcilerinin sunum yapmasını bekliyoruz. Komisyon, bu veri ve raporları dinleyecek." dedi.

Konuşmaların ardından toplantıya basına kapalı olarak devam edildi.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde süreç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde 2 Aralık'taki ilk toplantıyla başlamıştı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ