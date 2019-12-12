Asgari ücret Ocak 2020'de kaç lira?

Asgari ücret 2020 zammı için heyecan giderek artıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını yaptı. Komisyonda, ekonomik ve sosyal gelişmelere dair sunum yapılması ve 2020 hedeflerinin paylaşılması bekleniyor.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’ın sorularını yanıtlayan Dr. Okan Güray Bülbül, ekonomik verilerin masadaki asgari ücret zammını karşılayabileceğini belirtti. Bülbül, “Asgari ücretle çalışanların satın alma gücünün korunması, insan onuruna yakışır bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri için asgari ücretin 2.500 TL seviyesine çıkması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Asgari ücret tespit sürecinin başladığına dikkat çeken Okan Güray Bülbül, “Türk-İş asgari ücretin en az 2.578 TL olması gerektiğini ifade etti. DİSK asgari ücretin 3.200 TL olarak belirlenmesi gerektiği şeklindeki görüşünü sundu. Hak-İş ise görüşmelerde bütüncül hareket edilmesi ve konfederasyonların ortak bir rakamda mutabık kalması halinde ortak bir açıklama yapılmasına ilişkin hassasiyetle davranıyor.” dedi.

“VERGİ ADALETİNDE ÖNEMLİ HAMLE OLACAKTIR”

Üç konfederasyonun asgari ücret üzerindeki vergi yükünün kaldırılması konusunda hemfikir olduğunu söyleyen Güray Bülbül, “Bu gerçekleşirse zaten net asgari ücret yüzde 6,6 oranında artmış olacak. Böyle bir gelişme vergi adaleti bakımından da çok önemli bir hamle olacaktır. Diğer yandan asgari ücretin miktarı meselesi ekonominin çarklarının dönmesi açısından da kritik.” şeklinde konuştu.

“MASADAKİ TEKLİFLER BÜYÜK ÖLÇÜDE KARŞILANABİLİR”

Ekonomik verilerin masadaki asgari ücret tekliflerini büyük ölçüde karşılayabileceğini belirten Bülbül, şunları kaydetti:

“Asgari ücretle çalışanların satın alma gücünün korunması, insan onuruna yakışır bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri için asgari ücretin 2.500 TL seviyesine çıkması gerekiyor. Asgari ücret bu seviyeye taşınırsa çalışanların en azından asgari ihtiyaçlarını karşılamaları mümkün olabilecektir.”

“ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ SÜRERSE, İŞVERENİN BAKIŞ AÇISI DEĞİŞİR”

Asgari ücretin istihdamı koruyucu nitelikte olması gerektiğini savunan Bülbül, “Bu bağlamda asgari ücret desteğinin sürüp sürmeyeceği de en kritik hususlardan bir tanesi. 2016 yılından bu yana uygulanmakta olan ve işverene asgari ücretin maliyetini azaltan bir uygulama olan asgari ücret desteği sürerse, işverenin bakış açısı değişecektir.” diye konuştu.