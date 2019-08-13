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Aracını satacaklar elinizi çabuk tutun! İkinci el satışında uyum süresi uzatıldı Aracını satacaklar elinizi çabuk tutun! İkinci el satışında uyum süresi uzatıldı

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13 Ağustos 2019 Salı 14:24:38 | Son Güncelleme: 13 Ağustos 2019 Salı 14:33:58

Aracını satacaklar elinizi çabuk tutun! İkinci el satışında uyum süresi uzatıldı

İkinci el otomobil satışına yetki belgesi, garanti gibi çeşitli düzenlemeler getiren yönetmelik için uyum tarihi 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatıldı. Yönetmelik ikinci el satışı yapılan yerleri, ödeme yöntemlerini ve satış şartlarını düzenliyordu.

TM Dijital Haber Merkezi

İkinci el otomobil satışında büyük yenilikler getiren yönetmeliğin uyum süresi yıl sonuna kadar uzatıldı. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre satışlara getirilen ekspertiz ve yetki belgesi zorunluğu gibi uygulamalar inin 4 aylık uyum süresi daha tanınmış oldu.

İkinci el satış yerlerinin 100 metrekareden aşağı olmaması, toplu satış yerlerinde asgari bulunması gereken şartlar, oto pazarlarının denetlenmesi, ikinci el otomobili satışında çalışanların ve ikinci el otomobil satışlarına kadar düzenleme yapan yönetmeliğin uygulanması için verilen uyum süresi yıl sonuna kadar uzatıldı.

YÖNETMELİK ÖNEMLİ DÜZENLEMELER İÇERİYOR

İkinci el satışlarına önemli düzenlemeler getiren yönetmelik 13 Şubat 2018’de çıkarılmış, 13 Ağustos 2019’a kadar uyum süresi verilmişti. Geçtiğimiz gün 10 Ağustos 2019’da 30858 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan kararla uyum süresi yıl sonuna kadar uzatılan yönetmelik ikinci el satışlarında önemli düzenlemeler getiriliyor. İkinci el satışı için gerekli alanlara alt sınırlar getiren yönetmelik, satışın en çok olduğu 8 yaş ve 160.000 km altı ikinci el satışlarında garantili satışlar yapılmasını getiriyordu.

İKİNCİ EL TİCARETİ İÇİN YETKİ BELGESİ GEREKECEK

İlgili yönetmeliğe göre ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaflar tarafından yapılabilecek. Ticaret il müdürlüğü tarafından verilen yetki belgesi olmayanlar ikinci el otomobil ticareti yapamayacak. Yine yönetmeliğe göre, alınan yetki belgelerinin geçerlilik süresi 5 yıl iken belgenin devredilemez olması dikkat çekiyor. Yetki belgesi şartlarında ise kişinin ticari güvenirliliği, iflas etmiş bile olsa yeniden güvenirliği kazanmış olması yönetmeliğin öne çıkan diğer maddeleri olarak verilebilir.

İKİNCİ EL SATIŞI BİLGİ SİSTEMİNDEN TAKİP EDİLECEK

Yönetmeliğin getirdiği önemli düzenlemelerden biri de ikinci el satışlarının bir sistemde toplanması zorunluluğu getirmesi olacak. Yetki belgesi ve ekspertiz soracak olan noter, satışı bilgi sistemi üzerine işleyerek gerçekleştireceği yeni uygulama ile ikinci el satış takibinin güçlenmesi bekleniyor.

İKİNCİ EL SATIŞ ŞARTLARI DA DÜZENLENİYOR

Söz konusu yönetmelikte satış ortamlarıyla birlikte satışa çıkarılan otomobiller için de önemli düzenlemeler getiriliyor. Satışa çıkarılan otomobil için esnafla yapılacak sözleşmeyi düzenleyen yönetmelik satışta bulunan otomobilin üzerine ekspertiz raporu konulmasını, satış fiyatı, yakıt türü, boyalı parça durumu… gibi bir listenin görünür şekilde ilanını zorunlu kılıyor.

EKSPERTİZ RAPORU VE GARANTİ

Söz konusu yönetmeliğin en dikkat çeken uygulaması 8 yaşından ve 160.000 km’den küçük otomobillere ekspertiz ile satış zorunluluğu getirmesi. Bu rapor ile yapılacak satışlar üç ay ve 5.000 km garantiye alınarak alıcının güvenli alımı için yeni bir süreç tanımlanıyor.

İKİNCİ EL SATIŞ BEDELİ ELEKTRONİK ORTAMDA ÖDENECEK

Yönetmeliğin getirdiği bir diğer yeniliğe göre, ikinci el motorlu taşıtın alım ve satımında bedel elektronik ortamda ödenecek. Yönetmelikte taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin aynı zamanda devredilmesini sağlayacak elektronik sistem olmasına ayrıca vurgu yapılıyor.

SATIŞ ALANLARI 100 METREKARE’DEN AZ OLAMAYACAK

Yönetmelik şartlarına göre ikinci el otomobil satıcısı esnafın 4 otomobilin sığacağı ve her otomobil için 25 metrekare sunum yerinin olacağı alana sahip olması gerekiyor.  Toplu satış yerlerine ve oto pazarlarına da çeşitli düzenlemeler getiren yönetmelik, buralarda bay ve bayan için ayrı ibadet yerlerinin bulunmasını, engellilerin erişimine dikkat edilmesini getiriyor. Oto pazarlarının kurulumu ile ilgili belediyelere yetki ve sorumluluk veren yönetmelik bu yerlerin asgari şartlarını da düzenliyor. Toplu oto satış yerlerinin brüt satış alanlarının 4’te biri kadar otopark bulundurulması zorunluluğu getiren yönetmelik, LPG’li araçlar için açık otoparkı ve pazara giriş çıkış şartlarını da düzenliyor.

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