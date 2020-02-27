Araç sahipleri dikkat! Bir indirim daha geliyor

Uluslar arası piyasalarda emtia fiyatları, koranavirüs etkisiyle düşmeye devam ediyor. Brent petrol ile benzin ve motorinin ton fiyatlarında yaşanan düşüşle beraber petrol, 52-52 dolara kadar geriledi.

BENZİNE 15 KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR

Benzine, pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısı dolar kurundaki artışa bağlı olarak 16 kuruş zam yapılmıştı. Ardından 10 kuruş indirim gelmişti. Devam eden düşüşle beraber bu gece de 15 kuruş indirim yapılması bekleniyor

(HaberTürk)