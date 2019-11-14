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14 Kasım 2019 Perşembe 17:10:09 | Son Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 17:16:54

Alternatif Bir Ekonomik Örgütlenme: Pasifik İttifakı

Business Diplomacy dergisi, 4. sayısının kapak konusunda yeni dünya düzeninin güçlenen oluşumu Pasifik İttifakı’nı masaya yatırdı

Türkiye, ekonomisine fayda sağlayacak her alanda var olmalı ve fırsatları doğru değerlendirmeli. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu da (DEİK) kurumsal iletişim yayını olan Business Diplomacy dergisiyle her sayısında ülkemize fayda sağlayacak konuları gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor. Bu kapsamda alan uzmanı kişilerle yapılan röportajlar, görüş metinleri ve daha birçok dolu içerik, okurların istifadesine sunuluyor.

Business Diplomacy dergisi 4. sayısının kapak konusunu oluşturan ve toplam 33 ülkeden 600 milyonun üzerinde nüfus barındıran Latin Amerika ve Karayipler (LAK) Bölgesi, bünyesinde bulundurduğu Pasifik İttifakı’yla da adından sıklıkla söz ettiriyor. Sekiz yaşında olan İttifak; Şili, Peru, Kolombiya ve Meksika tarafından kuruldu. Üye devletlerinin vatandaşlarına, ittifak ülkelerine vizesiz seyahat etme ve bu devletlerde çalışma hakkı tanıyan Pasifik İttifakı; bu özelliklerinin yanı sıra dünyanın sekizinci büyük ekonomisi olmasıyla da tüm gözleri üzerine çekiyor. Bu denli öneme sahip bir ittifaka Türkiye’nin nasıl yaklaşması gerektiği de ulusal ölçekte irdelenmesi gereken konuların başında geliyor.

Derginin devamında ise en başta bahsedilen hedeflerin ışığında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Türkiye Cumhuriyeti arasında gerçekleştirilmesi planlanan 100 milyar dolarlık ticaret hedefi masaya yatırıldı. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un Türkiye ziyareti bağlamında değerlendirilen konuda, Bakan Ross’un ülkemizdeki açıklamalarına ve programına detaylı bir şekilde yer verildi.

Öte yandan belirsizliğini koruyan Brexit düğümünde, ülke olarak nasıl bulunmamız gerektiği de dikkat edilmesi gereken konuların bir diğeri. Business Diplomacy dergisi, son sayısında; Türkiye, olası Brexit senaryolarına nasıl yaklaşmalı? Türk iş insanlarına bu konuda düşen görevler nedir? Gibi sorulara cevap oluşturmayı ve ulusal anlamda iş insanlarına bilinç kazandırmayı amaçladı. Konuyu; DEİK Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Remzi Gür, detaylı bir şekilde değerlendirdi.

Toplam 100 sayfayı aşkın şekilde tasarlanan dergi, alan uzmanlarının görüşleriyle Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yayımlandı.

Kısa Görüşler

T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal: “Pasifik İttifakı’yla ilişkilerimizi önümüzdeki dönemde de ortak ilke ve çıkarlarımız temelinde geliştirmeye devam edeceğiz.”

T.C. Santiago Büyükelçisi Gülin Dinç: “Karşılıklı ticaret hacmimizin artış eğiliminde olduğu Şili’ye, Türk iş dünyasının giderek artan ilgisini de memnuniyetle gözlemlemekteyiz.”

T.C. Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk Çil: “Pasifik İttifakı tarafından oluşturulan ortak üyelik statüsünün kazanılması için çalışmalarımızı yoğunlaştırmalıyız.”

T.C. Meksika Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez: “Türkiye’den Meksika’ya ticari bir çıkartma başlatmanın zamanı şimdi. Fırsatlar ortada. Tercih bizim… ”

T.C. Lima Büyükelçisi Ali Rıza Özcoşkun: “Pasifik İttifakı, Türk firmalarının gücünün tanıtılması bakımından son derece yararlı olacaktır.”

Procolombia Başkanı Flavia Santoro: “Pasifik İttifakı, yatırımcılar ve yabancı şirketler için çok cazip fırsatlar sunuyor.”

DEİK / Türkiye-Amerika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Bahadır Balkır: “Latin Amerika ülkeleri ile Türkiye arasındaki ikili ziyaretler, özellikle son beş yılda ivme kazanmıştır.”

DEİK / Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Remzi Gür: “İngiltere’nin Brexit sürecindeki müzakereleri; şüphesiz sadece Türkiye değil, dünya ekonomisine de yön verecek.”

Akademisyen Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu: “İttifak üyeleri ve ortak üyelerin yanı sıra Pasifik İttifakı sürecinde aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 59 gözlemci ülke bulunmaktadır.”

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