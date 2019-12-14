Albayrak müjdeyi verdi! Tek haneli faiz dönemi

Kayseri İş Dünyası Buluşması'na konuk olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Son 1.5 yılda çok çetin süreçten geçtiklerini söyledi. Tarihin en büyük ekonomik saldırılarına maruz kaldıkları bu süreci hep birlikte çok güçlü bir direnç ortaya koyarak geride bıraktıklarını vurgulayan Albayrak, “Türkiye'nin potansiyeline güvenenlerin kazandığı, felaket senaryolarıyla ülkemizi, milletimizi korkutmaya çalışanların hüsrana uğradığı bir dönem oldu. Gerek Merkez Bankası'nın gerçekçi para politikası gerek kamu bankalarımızın üreticinin yanında güçlü duruşuyla piyasalar üzerindeki faiz baskısını bertaraf ettik” ifadelerini kullandı.

PİYASALARIN ÖNÜ AÇILDI

Hazine Bakanı Albayrak, önceki gün Merkez Bankası'nın piyasaların önünü açan faiz indirim kararından sonra, Kayseri'de güzel bir haberi paylaşmak istediğini müjdeleyerek, şunları söyledi: “Malum ekim kararından sonra Malatya'da, kamu bankalarımızla güzel bir iletişim içerisinde faiz oranlarını yüzde 11 ile 13.5 reytingine göre indirdiğimizle ilgili kararı paylaşmıştık. Yolda gelirken bankalarımızla görüştük. Bana dediler ki faizler düşüyor, maliyetler düşüyor. Biz diyoruz ki kamu bankaları, kamu bilinciyle hareket ediyorsa o zaman bu iyileşmeleri hemen piyasaya yansıtması lazım.

REEL SEKTÖRE YANSITILACAK

Bir gün bile geciktirmek yok. Nitekim bugün yolda konuştuk ve inşallah kamu bankalarımız hesaplarını, kitaplarını yapıyorlar. Çünkü eski Türkiye gibi de değil. Biliyorsunuz 2001 dönemi kamu bankalarının görev zararları 30 milyar, 40 milyar, şimdi kamu bankalarımız hem kamu zararı yapmıyor kâr ediyor hem de iyileşmelerini reel sektöre yansıtacak. Bu manada baktığımızda ne yaparız dedik, inşallah bu 11-13,5 oranını aynı şekilde yüzde 9 ile yüzde 11.5 aralığına düşürerek bunu en kısa sürede reel sektörümüze yansıtmaya başlayacağız. Cumhurbaşkanımız, 'inşallah önümüzdeki yıl tek haneli faizleri göreceğiz' dedi. Allah'ın izniyle 2020'ye girmeden tek haneli faizleri kamu bankalarımız piyasalarımızda başlatıyor. Hayırlı, uğurlu olsun. “

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADILAR

Hazine Bakanı Albayrak, daha bir yıl önce Türkiye'nin kur, faiz, enflasyon şeytan üçgenine, buraya sıkışıp kalacağını ve bu manada Türkiye'nin bu sarmaldan çıkamayacağını söyleyenlerin büyük bir hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Albayrak, “Enflasyonda kaydettiğimiz iyileşmeyle yüzde 24'lerden başlayan, tam bir yıl önce, TÜFE'de yüzde 24-25, ÜFE'de yüzde 45'ler, eylül, ekim aylarında bunları gördük. Bir yıl geçti, eylül, ekim, kasım itibarıyla yüzde 9'lara, 10'lara geldik ve yıl sonu inşallah yüzde 12 seviyesinin altında kapayacağımız ve tüm bu çerçevede önümüzdeki yıldan itibaren tek haneli enflasyonu kalıcı hale getirip, vatandaşımızın, yöneticimizin gündeminden tekrar çift haneli yüksek enflasyonları çıkaracağımız bir döneme giriyoruz” diye konuştu.