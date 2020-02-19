AK Parti teklifi Meclis'e sundu: Emekli aylığı bağlanacak

Gündeme sık sık gelen sorun için AK Parti milletvekilleri kanun teklifi verdi ve değişiklik maddesi torba yasa teklifine eklendi.

Teklifle emekli aylığı bağlanan malüllerden çalışmaya devam edenlere, vazife malüllüğü aylığı bağlanma tarihinden sonra geçen hizmetleri esas alınarak, en az 20 yıl sigortalılık ve 5 bin gün prim ödemiş olma şartı ile emekli aylığı bağlanacak.

HAKLARI GERİ VERİLECEK

Yasada yapılan değişiklikle terör gazilerinin erken emeklilik hakkı ellerinden alınmış, bugüne kadar emekli olanlardan 236'sının da 3 bin lira civarındaki emekli maaşları kesilmişti.

Tek maaşa kalan gaziler, 3 bin 500 lira civarındaki gazilik maaşı ile hem kendilerini hem de ailelerini geçindirmek zorunda kalmıştı. Terörle mücadele operasyonları kapsamında yaralanıp gazi olanlardan çalışabilir durumda bulunanlar, engelli yurttaşlara sağlanan erken emeklilik hakkından yararlanıyordu. Gaziler, 3600 prim günü ve 15 yıllık sigortalılık süresiyle emekli oluyordu. 2013-2016 yılları arasında çalışırken erken emekli olup maaş almaya başlayan gazilerin maaşları da 17 Aralık itibarıyla kesilmişti.