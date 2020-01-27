  • Bist 100
    121095
  • Dolar
    5,9502
  • Euro
    6,5641
  • Altın
    302,1400
İstanbul
7 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İntihar eden kadının üzerinden ' Canımdan bezdim' notu çıktı İntihar eden kadının üzerinden ' Canımdan bezdim' notu çıktı
Filistinli uzmanlar: Trump, sözde barış planını, hem Netanyahu hem kendini kurtarmak için açıklayacak Filistinli uzmanlar: Trump, sözde barış planını, hem Netanyahu hem kendini kurtarmak için açıklayacak
Hırvatistan'da askeri helikopter düştü Hırvatistan'da askeri helikopter düştü
Libya hükümetinden Hafter'in ateşkes ihlalleri karşısında diyaloğu gözden geçirme kararı Libya hükümetinden Hafter'in ateşkes ihlalleri karşısında diyaloğu gözden geçirme kararı
İdlib'de BM destekli barınma merkezi, rejim ve Rus saldırıları nedeniyle boşaltıldı İdlib'de BM destekli barınma merkezi, rejim ve Rus saldırıları nedeniyle boşaltıldı
Katil Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e hava saldırılarında 5 sivil öldü Katil Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e hava saldırılarında 5 sivil öldü
Hava ısındı! Hamsi fiyatı düştü Hava ısındı! Hamsi fiyatı düştü
Gaziantep FK'dan "kural hatası" başvurusu! Gaziantep FK'dan "kural hatası" başvurusu!
'Canlandırma Film ve Oyun Tasarımı Atölyesi' sona erdi 'Canlandırma Film ve Oyun Tasarımı Atölyesi' sona erdi
'Tiyatroya adanan ömür: Engin Cezzar' 'Tiyatroya adanan ömür: Engin Cezzar'
Ankara'da sokak köpeklerini zehirleyen 3 kişiye 10 yıl hapis Ankara'da sokak köpeklerini zehirleyen 3 kişiye 10 yıl hapis
Arama kurtarma ekiplerinden enkazda duygusal tören Dualar okundu Arama kurtarma ekiplerinden enkazda duygusal tören Dualar okundu
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Elazığ ve Malatya'ya 8 milyon TL kaynak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Elazığ ve Malatya'ya 8 milyon TL kaynak
5 terörist gizlendiği evde paketlendi 5 terörist gizlendiği evde paketlendi
Komandolar saldırı hazırlığındaki teröristleri sağ ele geçirdi Komandolar saldırı hazırlığındaki teröristleri sağ ele geçirdi
Beşiktaş, Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı Beşiktaş, Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı
Elazığ Sürsürü'de enkaz altındaki son kişiye ulaşıldı Elazığ Sürsürü'de enkaz altındaki son kişiye ulaşıldı
Bakan Soylu, depremzedeleri elleriyle kazarak enkazdan çıkaran ise Suriyeli gence teşekkür etti Bakan Soylu, depremzedeleri elleriyle kazarak enkazdan çıkaran ise Suriyeli gence teşekkür etti
Başkan Erdoğan vekillerle bir araya geliyor! Masada iç ve dış gelişmeler olacak Başkan Erdoğan vekillerle bir araya geliyor! Masada iç ve dış gelişmeler olacak
PYBS bursları ne zaman yatacak? 2020 İOKBS ve PYBS bursu ne kadar? PYBS bursları ne zaman yatacak? 2020 İOKBS ve PYBS bursu ne kadar?
Akhisarspor'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı! Akhisarspor'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı!
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'a kiralanıyor Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'a kiralanıyor
Rusya'dan ABD, İngiltere, Çin ve Fransa liderlerine mektup: Bir araya gelelim Rusya'dan ABD, İngiltere, Çin ve Fransa liderlerine mektup: Bir araya gelelim
Kararı duyunca sinir krizi geçirdi Kararı duyunca sinir krizi geçirdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Ocak 2020 Pazartesi 16:00:59 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 16:14:45

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Elazığ ve Malatya'ya 8 milyon TL kaynak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Elazığ ve Malatya’daki deprem felaketinden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca kullanılmak üzere 8 Milyon TL kaynak aktarıldığını açıkladı

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Elazığ merkezli depremden etkilenenlerin temel ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca kullanılmak üzere 8 milyon lira kaynak aktarıldığını belirtti.

Bakan Selçuk, "Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, tedavi süreçlerini yakından takip ettiğimiz yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelimiz, psikososyal destek ekiplerimiz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla birlikte depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Bir an önce depremin yaralarının sarılması en büyük amacımız" dedi.

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ