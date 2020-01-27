Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Elazığ ve Malatya'ya 8 milyon TL kaynak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Elazığ ve Malatya’daki deprem felaketinden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca kullanılmak üzere 8 Milyon TL kaynak aktarıldığını açıkladı
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Elazığ merkezli depremden etkilenenlerin temel ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca kullanılmak üzere 8 milyon lira kaynak aktarıldığını belirtti.
Bakan Selçuk, "Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, tedavi süreçlerini yakından takip ettiğimiz yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelimiz, psikososyal destek ekiplerimiz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla birlikte depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Bir an önce depremin yaralarının sarılması en büyük amacımız" dedi.
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