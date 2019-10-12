Ahıska Türkleri ekonomiye katkı sağlıyor

Erzincan'da 7 milyon 746 bin liralık yatırımla hayata geçirilen seralarda istihdam edilen Ahıska Türkleri, sebze üreterek hem ailelerinin hem de ülkenin ekonomisine katkı sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Ukrayna'dan getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde iskan edilen Ahıska Türkleri'nin istihdamlarına yönelik başlatılan çalışmalar, ilk meyvelerini vermeye başladı.

Üzümlü Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Üzümlü Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliğince hazırlanan "Sebze Yetiştiriciliği İçin Yay Çatılı Sera Projesi" kapsamında oluşturulan ve her biri 1600 metrekare olan 50 sera, Ahıska Türkü 50 ailenin ekmek kapısı oldu.

Sebzeleri toptancılar aracılığıyla çevre illere satıyorlar



Domates, biber, salatalık gibi sebze çeşitlerinin yetiştirildiği seralarda hasada başlayan aileler, yoğun mesai yapıyor.

Ahıska Türkü aileler tarafından yetiştirilip hasadı yapılan ürünler, ilçede bulunan sebze ve meyve toptancıları aracılığıyla başta Erzincan olmak üzere çevre illere pazarlanıyor.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahıska Türkleri'nin hem bölgeye hem de Türk ekonomisine sera projesi ile fayda sağlayacağını söyledi.

"Daha fazla üreterek komşu ülkelere de satmayı planlıyoruz"



Ahıska Türkleri'nin, bulundukları ülkelere yük olmamak için o ülkedeki ekonomiye katkı sağladığını ifade eden Uçar, şöyle konuştu:

"Bu proje, 7 milyon 500 bin TL'ye mal oldu. Daha çok kışa yönelik değil de bahar ve sonbahara kadar ürününü alacak şekilde yapıldı. Gelecek yıllarda, bu program çerçevesinde daha fazla ürün aldığımız zaman, komşu ülkelere de ürün satmayı planlıyoruz. Aynı zamanda bu ürünlerin daha güzel kullanılabilmesi için, asla israfa kaçınmadan verimli bir şekilde kullanılabilmesi için fabrikaların da yapılması gerekiyor."

Uçar, serada 50 ailenin istihdam edildiğini belirterek, ailelerle birlikte sayı olarak yaklaşık bin Ahıska Türkü'nün serada çalıştığını sözlerine ekledi.

"Ana yurdumuz Türkiye'ye yük olmayacağız"



Serada çalışan Ahıska Türkü Yaşar Mevlütoğulları ise seralarda üretim yaparak Türkiye'ye yük olmamaya çalışacaklarını söyledi.

Kendilerine böyle güzel imkan sunan yetkililere teşekkür eden Mevlütoğulları, "Bu bizim dedelerimizin, nenelerimizin hayaliydi. Biz o hayali yaşadık. Ondan sonra bizi bir iş sahibi ettiler. Biz burada sera sahibi olduk ve bu bizim bir kazancımızdır. Biz hiçbir zaman, hiçbir devlete yük olmadık. İnşallah bizim ana yurdumuz Türkiye'ye hiç yük olmayacağız." diye konuştu.

Yaşar Rical da üretimi önümüzdeki yıllarda arttıracaklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bu seralar Ahıska Türkleri için yapıldı. Çok daha fazla ürün yetiştirebiliriz. Ailemle birlikte gündüz gece çalışıp, vatanımıza hizmet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

(AA)